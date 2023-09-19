“Я удочерила” – воспитывающая малышку Орлова ответила на вопрос о беременности

Весной этого года мечта Ольги Орловой исполнилась. На свет появилась ее дочь Анечка. Телеведущая с первых дней стала показывать малышку подписчикам в популярной социальной сети. Но некоторые скептически отнеслись к истории с новорожденной наследницей экс-солистки группы “Блестящие”. Они не поверили, что бывшая певица рожала самостоятельно. В качестве аргументов публика приводила и возраст женщины (ей 45), и отсутствие явных признаков беременности (кроме живота, он, по мнению народа, был накладным) и ее последствий.

Орлова как могла отбивалась от нападок людей, которые призвали ее к признанию во лжи. Позже интернет-пользователи стали критиковать знаменитость за нахождение в квартире животных. Дескать, нельзя держать питомцев там, где живет маленький ребенок, а также подпускать их к нему. Телезвезда продолжала спорить и давать понять народу, что животные в ее доме тоже являются членами семьи, и ничего страшного в их присутствии для малышки нет.

Сегодня же, кажется, общественность отвязалась от Ольги, поскольку тема перестала быть актуальной. Но телезвезда продолжает общаться с поклонниками, которые остаются преданными, и отвечать на их вопросы.

Например, недавно один из фанатов поинтересовался: “Оля, во сколько родила Соню? Тяжело было ходить беременной?”. Автор вопроса имел в виду кошку, которая живет в доме телеведущей. Поклонник знает, что Орлова относится к питомцам как к собственным детям.

“Соню я удочерила”, – посмеялась знаменитость.

Напомним, два года назад Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия. Он и стал отцом малышки Анечки.