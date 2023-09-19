Собянин открыл новое зеленое пространство в Нагатино-Садовниках

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19.09.2023, 15:15, Новости дня
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В районе Нагатино-Садовники привели в порядок пойму реки Жужи. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что раньше эта территория была заброшена. Передвигаться в темное время суток там было некомфортно.

Благоустройство длилось семь месяцев. В пойме обустроили многофункциональную спортивную зону, где установили 14 спортивных площадок.

В порядок привели территорию “Вишневый сад”. Там проложили пешеходные дорожки, установили лавочки, убрали сухостой.

Для спокойного отдыха организовано 16 пикниковых зон с беседками и столиками. В пойме появились площадки для выгула и дрессировки домашних животных.

“Порядка 80 тысяч жителей получили пространство рядом с домом, где можно заниматься спортом, играть с детьми или гулять вдоль реки”, – отметил Собянин.

Мэр Москвы ранее рассказал о благоустройстве рядом с 10 новыми станциями Большой кольцевой линии метро. Обустроены удобные пешеходные маршруты от жилых домов, установлены современные опоры освещения, остановки общественного транспорта. На завершающем этапе проведут дополнительное озеленение – высадят деревья, кустарники и цветы.


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