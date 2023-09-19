 

Рупор кремлевской пропаганды: Сон коллективного сознания

19.09.2023, 13:35, Разное
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Сон коллективного сознания

Всего несколько лет назад, когда Украина была еще почти независимой страной (т е больше зависела от убожества местных элит, чем от команд элит иностранных), у нее не было ни одного противоречия с Россией. Как и везде были вялые разборки между группами олигархов, которые всегда близнецы-братья и краткосрочные интересы более-менее никчемных политиков за место у корыта. Это было привычно мерзко, но не смертельно. Общественная мысль Украины была в глубочайшем застое, состоянии из которого невозможно строить будущее, но развращенное внушенной ему инфантильной мечтой о Европе общество уже не понимало этого.

Сознание всего постсоветского общества форматировалось таким образом, чтобы мы, разучившись отличать фашизм от коммунизма, зато увидевшие разницу между нацизмом и национализмом, разучились понимать что-либо вообще. Чтобы украинцы не заметили, как во сне коллективного сознания нежный голос гипнотизера попросил их геройски самоубиться о камни собственного забытого прошлого.

Нынешнее сознательное и запланированное уничтожение новыми хозяевами Украины полумиллиона украинцев за изначально ложную идею оказалось возможным только в условиях массового психического расстройства, индуцированного СМИ. И мы знаем, что работа над этим началась задолго до Майдана и мелкие жулики типа Януковича уже ничего не решали; они честно доиграли свою незавидную роль, искренне не понимая, на кого работают.

Если бы НАТО удалось победить в России, в будущей войне США с Китаем, россиянам была бы отведена роль нынешних украинцев.

Поэтому единственный способ прекращения еще только начавшейся мировой мясорубки – в военном, политическом, экономическом и культурном поражении ее бенефициаров и зачинщиков. Это момент, когда любое индивидуальное воображение заходит в тупик, и каждое слово – просьба о коллективном усилии.

(с) Олег Ясинский

Источник: Colonel Cassad


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