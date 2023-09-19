 

Попавший в реанимацию Николаев перенес сложную операцию – подробности

19.09.2023, 13:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На днях появилась информация о госпитализации 63-летнего Игоря Николаева. Музыканта доставили в реанимацию после боли в груди. Состояние артиста оценивалось как тяжелое. Источник из окружения певца поспешил опровергнуть сообщения. Он объявил, что певец в больнице, но не в реанимации, а на плановом обследовании. Потом на связь вышел сам певец, заявив, что с ним все относительно хорошо. Но эти слова нисколько не успокоили народ, который переживает за здоровье композитора.

Сегодня, 19 сентября, вновь появились данные, подтверждающие нахождение Николаева в реанимации. Игорь Юрьевич перенес кардиохирургическую операцию, сообщает Пятый канал. Врачи провели коронарное шунтирование. Данная операция необходима для восстановления кровотока артерий сердца, уточняет “Царьград”.

В том числе благодаря операции состояние Николаева стабилизировалось. Однако, как отмечает телеканал “360”, выписывать музыканта пока не торопятся, несмотря на позитивные прогнозы.

Ранее стало известно об отмене концерта Игоря Николаева. Музыкант должен был выступить в Ростове-на-Дону 19 сентября. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Мнение: О войне в Нагорном Карабахе… Кого поддержать России?

20.09 / Пребывающую в депрессии Боню нашли лежащей на тротуаре: народ бьет тревогу

20.09 / Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других

20.09 / Девочку с 26 пальцами в Индии назвали инкарнацией богини

20.09 / Инопланетяне используют космические лазеры для колонизации планет

20.09 / Как пережить депрессию после отпуска

20.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Азербайджан начал операцию по ликвидации Арцаха

20.09 / Мнение: О сопровождающих Путина лицах… Неожиданно, правда?

20.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Медведев о ситуации в Карабахе

19.09 / Мнение: «Дефицит кадров, а не денег», рост нефтяных доходов России и борьба с топливной инфляцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика