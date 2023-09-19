Курс рубля и дорогое топливо повлияли на рост инфляции

По данным ярославского отделения Банка России годовая инфляция в Ярославской области в августе ускорилась и составила 5,1% после 4,3% в предыдущем месяце.

В среднем по ЦФО инфляция достигла 5,3%, по России – 5,2%. Причинами ускорения инфляции эксперты называют ослабление рубля, повышение спроса в непродовольственном сегменте и увеличение оптовых цен на топливо.

По причине роста цен на импортные кормовые добавки и оборудование увеличились издержки животноводов. Это отразилось на стоимости мяса и птицы, а затем – на ценах полуфабрикатов и колбас на ярославских прилавках. Ослабление рубля повлияло и на цены на импортные фрукты –апельсины и бананы. Ценники на отечественные овощи в августе жителей региона тоже не радовали. Неблагоприятные погодные условия в регионах-поставщиках привели к сокращению урожая овощей открытого грунта. В результате, к примеру, предложение огурцов снизилось, а цена на них – выросла.

Рост мировых цен на нефть и нефтепродукты повлиял на стоимость бензина на ярославских заправках. Ослабление рубля негативно отразилось на стоимости мебели.

При этом общий уровень цен на услуги в регионе в августе снизился. К примеру, была положительной динамика стоимости услуг пассажирского транспорта. Появились дополнительные поезда по ряду направлений, увеличение предложения по пассажирским перевозкам привело к замедлению роста цен на железнодорожные билеты, в том числе – на проезд в плацкартном вагоне поездов дальнего следования.

– Причин повышения инфляции как в регионе, так и в целом по стране несколько. Растет внутренний спрос, который пока опережает возможности расширения выпуска продукции. Произошло ослабление рубля, в результате заметно подорожали зависимые от импорта категории товаров. Для сдерживания роста инфляции потребовалось повышение ключевой ставки – такое решение было принято Советом директоров Банка России в конце прошлой неделе. Удерживать ключевую ставку на повышенном уровне планируется в течение периода, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий, – считает управляющая ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

По прогнозам регулятора, годовая инфляция в 2023 году составит 6 – 7% и вернется к 4% в 2024 году, а далее будет находиться вблизи этого уровня.