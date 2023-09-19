Экспорт продовольствия становится основной статьей доходов федерального бюджета России

Экспорт продовольствия становится основной статьей доходов федерального бюджета России, уступая только нефти и газу. Об этом заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, РФ практически перевыполнила планы по экспорту зерновых культур в сравнении с 2022 годом.

Господин Давыдов уточнил, что главными покупателями российского зерна являются Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан. Он также подчеркнул, что наибольшую долю в экспорте занимают зерновые культуры, а также масличные культуры, масло и растительное масло, включая подсолнечное.

Согласно словам врио главы ФТС, рост экспорта сельскохозяйственной продукции составил около 70% в весовом измерении, хотя в стоимостном выражении он оказался несколько меньше из-за изменений в ценовой конъюнктуре. Однако точной суммы Российского зернового экспорта он не назвал.

Несмотря на увеличение экспорта продовольствия, нефтегазовая отрасль остается ключевой для российской экономики. Эта отрасль приносит значительные бюджетные поступления, и цены на нефть и газ влияют на стоимость рубля. Согласно данным издания “Коммерсантъ”, в сентябре РФ увеличила морской экспорт нефти до 3,34 миллионов баррелей в сутки. Это число превышает объем экспорта нефти в июле и августе, но остается ниже уровня июньских показателей.