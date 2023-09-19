 

“Состояние тяжелое”: Пахмутовой стало хуже после смерти мужа

19.09.2023, 11:55, Новости дня
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В субботу, 16 сентября, скончался поэт-песенник Николай Добронравов. 93-летняя народная артистка СССР Александра Пахмутова после смерти мужа держалась как могла. Но композитору стало хуже. Сейчас она находится под присмотром врачей.

Источник из окружения Пахмутовой сообщил, что ее “эмоциональное состояние тяжелое”. Она плачет, потому что пришло осознание случившегося, отмечает телеканал “360”. Но никто из близких Александры Николаевны не сомневается, что она оправится после трагедии, поскольку является волевой и сильной женщиной.

Напомним, Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили в браке почти 70 лет. Сейчас народная артистка хочет лишь одного: проводить мужа в последний путь достойно, пишет “Царьград”.


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