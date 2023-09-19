Волжское речное пароходство планирует набрать иностранных специалистов для ручной буксировки судов

На сайтах объявлений в Узбекистане и Таджикистане появились объявления Волжского речного пароходства.

Соискателей приглашают трудиться специалистами и менеджерами по буксировке судов по Волго-Донскому речному пути.

Как сообщили в руководстве пароходства, переход на высококвалифицированный труд иностранцев поможет утереть нос поставщикам судовых двигателей, которые ввели незаконные санкции против российских эксплуатирующих организаций.

Бригады будут обеспечивать бесперебойную проводку судов через шлюзы волжских водохранилищ. Работодатель обещает выдавать им казённое оборудование для буксировки (так называемую бечёву) и организовать нерегулярное питание сотрудников. В пароходстве также отмечают, что нововведение способствует возрождению многовековых традиций отечественных речников.

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