Прогноз экономического роста и бюджетные перспективы: противоречия и перспективы

На первом большом совещании по трехлетнему бюджетному проекту, проведенном у президента, основное внимание уделено макроэкономическому прогнозу, представленному Минэкономики. Этот прогноз, оказавшийся более оптимистичным, чем оценки Центробанка и независимых аналитических структур, вызвал внимание.

Хотя данные второго полугодия 2023 года дают надежду на то, что экономический “перегрев” сохранится до 2024 года, высокий прогноз роста в 2025–2026 годах требует подробного обоснования. Принятие этой версии Минэкономики подразумевает менее консервативный подход к расходам в трехлетнем бюджете.

На совещании по формированию федерального бюджета на 2024 год, президент Владимир Путин охарактеризовал текущую экономическую ситуацию как “в целом устойчивую и сбалансированную”. Он отметил, что динамика ВВП в 2023 году значительно превзошла ожидания Минэкономики, с возможным годовым ростом в диапазоне от 2,5% до 2,8% ВВП. Судя по стенограмме совещания, основное внимание уделялось параметрам среднесрочного бюджетного прогноза Минэкономики, особенно в контексте социальных обязательств.

Сравнивая собственные прогнозы с прогнозами Минэкономики, Центральный банк и аналитики выразили определенные сомнения. Прогноз Центрального банка, например, предполагает, что в 2023 году экономика вырастет всего лишь на 1,5–2%, а в 2024 году — на 0,5–1,5%. Этот прогноз отличается от предыдущей оценки, которая колебалась от 0,5% до 2,5%, и связан с небольшим сокращением объемов внешней торговли и менее благоприятными тенденциями в инвестициях, чем ожидалось, вследствие ослабления рубля. Тем временем Минэкономики ожидает будущего роста частных инвестиций.

Учитывая, что экономика уже выросла на 1,6% в первом полугодии, прогноз роста ВВП в размере 1,5–2% к концу года может означать, что оставшаяся часть года будет характеризоваться низкими темпами роста.

Анализ данных о экономической динамике, представленных высокочастотными источниками, указывает на замедление экономической активности в последние месяцы с перспективой легкого спада. Это замедление наблюдается как в потреблении населения, так и в инвестиционной сфере. Промышленность также замедляет свой рост в начале третьего квартала. Экономисты Центра макроэкономических исследований и краткосрочных прогнозов (ЦМАКП) в своем сентябрьском макрообзоре отмечают эту тенденцию.