Драконы, которых Марко Поло видел в Китае

Венецианский купец Марко Поло считается одним из первых известных средневековых европейцев, совершивших путешествие в Азию. В том числе он дважды побывал в Китае и видел там … драконов.

Записи Марко Поло часто подвергаются законной критике и некоторые эксперты считают, что он либо вообще не был в указанных им странах, либо все-таки был, но реальные факты перемешивал с выдуманными.

В первый раз Марко Поло попал в Китай в 1266 году, но это был краткий визит, а во-второй в 1275 году, и в этот раз Поло задержался в Китае на целых 17 лет.

Этого хватило ему на то, чтобы очень подробно описать повседневную жизнь местных жителей, их ремесла, кулинарные традиции различных регионов и тд. Причем все это описано очень достоверно, то есть похоже, что Марко Поло реально какое-то время жил в Китае.

Его записи о драконах тоже достаточно подробны, не просто упоминание, а описание внешности. Марко Поло описывает их как громадных змей с короткими лапами, что полностью похоже на традиционное изображение китайских драконов.

“Выйдя из города Ячи (Жачи) и пройдя десять дней в западном направлении, вы достигнете провинции Каразан (Караджан), которая также является названием главного города …Здесь можно увидеть огромных змей, что десять шагов в длину (около 9 метров), и десять пядей (около 2,5 метра) в обхвате тела.

В передней их части, возле головы, у них есть две короткие ноги с тремя когтями, похожими на когти тигра, а их глаза размером больше булки в 4 крейцера и очень сверкают.

Пасть их достаточно широка, чтобы проглотить человека, зубы большие и острые, а весь их вид настолько грозен, что ни человек, ни какое животное не может приблизиться к ним без ужаса. Встречаются змеи и меньшего размера, длиной 8, 6 или 5 шагов.

Охотятся на них следующим методом: Днем из-за сильной жары они прячутся в пещерах, откуда ночью выходят за пищей и за любым зверем, которого они встречают и которого могут схватить, будь то тигр, волк или любой другой зверь.

Они глотают его, а потом ползут к реке или ручью и от движения их тела вдоль берега и огромного веса они оставляют следы, как будто по песку протянули тяжелое бревно.

Те, кто ловят их, наблюдают за тропой, по которой они чаще всего ходят, и прикрепляют к земле несколько кусков дерева с острыми железными шипами, которые они посыпают песком таким образом, чтобы их нельзя было заметить.

Когда животные направляются к местам, которые они обычно посещают, эти орудия ранят их и они быстро умирают. Вороны, как только увидят их мертвыми, начинают кричать и это служит сигналом охотникам, которые выдвигаются на место и приступают к отделению кожи от мяса, заботясь немедленно о сохранении желчи, которая наиболее высоко ценится в медицине”.

Судя по всему, эти змеи водились только в районе Караджана, потому что Марко Поло после отъезда из Караджана больше нигде их не видел. Однако в других заметках он упоминал, что император разводил этих существ драконов, чтобы запрягать их в своих колесницы на парадах.

Но где же находится этот Караджан-Каразан? В истории Китая нет такого города, так что тут либо какое-то искаженное название, либо путаница. Либо Марко Поло наврал?

Некоторые исследователи считают, что город Жачи это нынешний город Жетиген в Казахстане, а Караджан это, соответственно, современный город Тараз в том же Казахстане. Ну а громадные змеи с ногами ничто иное как среднеазиатский варан. То есть, по этой версии, Марко Поло до Китая не добирался, а гулял в районе Казахстана.

Другое дело, что вараны Казахстана на самом деле и близко не таких крупных размеров, как описывает Поло. Максимум 1,5 метра, из которых больше половины приходится на хвост. Такой даже собаку не съест, не то что человека.

Также очень любопытная деталь – Китайский зодиак. Из его двенадцати знаков одиннадцать это реальные животные: крыса, лошадь, собака, бык, кролик, тигр, змея, баран, обезьяна, петух и свинья. Однако двенадцатый знак – дракон.

Почему китайцы включили “выдуманного” дракона в число этих обычных животных? Может потому, что когда-то эти “драконы” для них тоже были полностью реальными?

Есть еще одна интересная гипотеза о том, что за драконов Марко Поло принял обыкновенных крокодилов. Крупный крокодил вполне способен убить и сожрать человека и африканский способ охоты на крокодила, с втыканием кольев на его тропе, в точности то, что описывал Поло.

Но где тогда он мог увидеть крокодилов? Точно не в Казахстане. А вот в Китае в реке Янцзы в самом деле водятся аллигаторы. Хотя довольно мелковатые, в среднем не более полутора метров в длину. Для взрослого человека не опасны.

Но в колесницу крокодила не запряжешь, да и глаза у них маленькие, и в описании Караджана даже нет никаких упоминаний такой большой реки как Янцзы. Снова нестыковки…