 

Сыну Янковского досталась главная роль в сериале “Преступление и наказание”

19.09.2023, 4:35, Новости дня
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Иван Янковский, сын Филиппа и внук Олега Янковского, продолжает актерскую династию. Он постепенно становится одним из востребованных актеров в российском кинематографе. На его счете уже несколько крупных наград. Он четырёхкратный лауреат премии “Золотой орёл”: два раза за “Лучшую мужскую роль в кино” и еще два раза за “Лучшую мужскую роль второго плана”.

На днях стало известно, что скоро поклонники вновь увидят любимого актера на экранах. Как сообщает Общественная служба новостей, сыну Филиппа Янковского досталась главная роль в сериале “Преступление и наказание”. Известно, что картина строится по роману Достоевского, но переведена на современный лад.

Здесь Ивану Янковскому в роли Родиона Раскольникова приходит мысль о том, что даже самый ужасный поступок человека можно оправдать, если содеянное в итоге принесёт благо обществу. Сериал уже успел стать одним из самых ожидаемых для зрителей. Однако выпуск картины планируется лишь только в 2024 году.

Роль режиссера взял на себя Владимир Мирзоев. Помимо Ивана Янковского в сериале примут участие и другие популярные артисты. Среди них Любовь Аксенова, Юлия Снигирь, а также Тихон Жизневский. Выпуск сериала запланирован в онлайн-кинотеатре “Кинопоиск”.


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