 

Мнение: О недобром духе покойного СССР… На Россию опускается занавес?

19.09.2023, 3:41, Разное
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Мечты сбываются: #СССР возвращается. С интернетом и сотней сортов колбасы — но последнее, надо полагать, временно, — зато без бубнежа о «победе бессмертных идей коммунизма» и прочей социальной справедливости. Потому что дикий госкапитализм — он ведь тоже никуда не денется в этом новом дивном формате «СССР 2.0».

Хотели? Мечтали? Жаждали величия?

Наслаждайтесь и всем, что к этому прилагается.

МИД России выпустил разъяснения. В чеканном стиле советского агитпропа с отдельными вкраплениями современного новояза.

«В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан… вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах, внимательно следить за предупреждениями МИД России и российских заграничных учреждений, проявлять повышенную бдительность и выдержку», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Ну да… Как и прежде — «по многочисленным просьбам трудящихся». Так говорилось, когда своим гражданам советская #власть подсовывала очередную пакость в виде, например, повышения цен.

Теперь вот — «проявляйте бдительность». Ага. Заграница — то место, где проявляются лучшее качество советского человека. А у всех ли они есть в наше сложное время? Пожалуй, только у избранных. Им и можно будет ездить за рубеж в составе делегаций с двумя сопровождающими и доносами отчётами по итогам. Остальным — «проявляйте выдержку». Двери закрываются, «железный занавес» опускается.

А вы думали, будет как-то иначе?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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