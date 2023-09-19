Мнение: О недобром духе покойного СССР… На Россию опускается занавес?
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Мечты сбываются: #СССР возвращается. С интернетом и сотней сортов колбасы — но последнее, надо полагать, временно, — зато без бубнежа о «победе бессмертных идей коммунизма» и прочей социальной справедливости. Потому что дикий госкапитализм — он ведь тоже никуда не денется в этом новом дивном формате «СССР 2.0».
Хотели? Мечтали? Жаждали величия?
Наслаждайтесь и всем, что к этому прилагается.
МИД России выпустил разъяснения. В чеканном стиле советского агитпропа с отдельными вкраплениями современного новояза.
«В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан… вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах, внимательно следить за предупреждениями МИД России и российских заграничных учреждений, проявлять повышенную бдительность и выдержку», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Ну да… Как и прежде — «по многочисленным просьбам трудящихся». Так говорилось, когда своим гражданам советская #власть подсовывала очередную пакость в виде, например, повышения цен.
Теперь вот — «проявляйте бдительность». Ага. Заграница — то место, где проявляются лучшее качество советского человека. А у всех ли они есть в наше сложное время? Пожалуй, только у избранных. Им и можно будет ездить за рубеж в составе делегаций с двумя сопровождающими и доносами отчётами по итогам. Остальным — «проявляйте выдержку». Двери закрываются, «железный занавес» опускается.
А вы думали, будет как-то иначе?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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