23 сентября в Рыбинске отпразднуют День купца

Основное мероприятие пройдет в городском сквере, купеческий колорит празднику придадут экскурсионные маршруты по историческим кварталам Рыбинска, костюмированное шествие, мастер-классы, театральное представление, ярмарка.

В программе праздника:

– С 11:00 до 12:00 гостей праздника ждут исторические квесты по городу: «Рыбинск театральный» и «12 стульев». Начало квеста с территории городского сквера.

– С 12:00 до 14:00 — интерактивная экскурсия с актерами «Город – торговец, город – купец». Начало в Доме семьи Сигсона. Записаться на экскурсию нужно по телефону: +7 (920) 116-83-03.

– С 13:00 до 14:00 на сцене в городском сквере состоится концертная программа от театра танца «КЛЕВЕР» и викторина с призами.

– С 14:00 до 15:00 — квест-игра с памятными призами активным участникам.

– С 15:00 до 16:00 — театральное представление «Сказ о богатыре» от студии «Облачко в штанах». Представление состоится на территории сквера.

– С 16:00 до 17:00 будет работать площадка поделок из натуральных материалов «Купеческий урожай», затем состоится подведения итогов конкурса. Информация о конкурсе в группе Городского сквера ВКонтакте: https://vk.com/cityskver.

– С 16:30 – 16:50 — костюмированное шествие «Гости из прошлого». На территории сквера можно будет встретить персонажей в костюмах 19 века. Горожане могут присоединиться. Наличие собственного реквизита приветствуется. Желающие могут обратиться в ТИЦ, где предложат на прокат костюм цыганки или городового, дворника или бурлака.

– С 17:00 до 19:00 — мастер-класс по историческому танцу от молодежного движения «Три нити», костюмированный бал на территории сквера.

Завершит праздник фаер-шоу в стиле народной ярмарки, которое начнется в 19:00.

В течение дня на территории сквера работают фотозоны, ярмарка народных мастеров и купеческих угощений.

Организаторы праздника – отдел туризма администрации города, городской сквер и ТИЦ Рыбинска.