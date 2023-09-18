 

Любовь народная: песни “Любэ” слушают олени из провинции

18.09.2023, 23:35, Новости дня
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Таких еще поискать надо! Но корреспондент gazetametro.ru успешно обнаружил сборище животных в Зеленограде, посетив вольерный комплекс “Дом Лани”. В столичный регион местные парнокопытные приехали из провинции, Калужской области. Что важно — Николай Расторгуев для них не пустой звук.

Любовь народная к песням группы “Любэ” привела к распространению музыкальных композиций в среде ланей. Лучшие хиты Расторгуева раздаются на территории комплекса им в угоду.

Metro пишет, что сотрудник учреждения устроил для оленей настоящий праздник — исполнил на пан-флейте знакомые сердцу мотивы про бескрайнее поле, коня и Россию.

Наслаждаясь музыкой дружной компанией, лани были будто под гипнозом. Это хороший знак — значит, композиции “Любэ” находят своего искреннего слушателя и умеют его удержать. Олень это или человек, уже дело десятое.

Чем Николай Расторгуев покорил сердца милых животных? Говорят, постояльцы из “Дома Лани” просто любят отечественных исполнителей. Но для “Любэ” это отнюдь не повод расслабляться. Предлагать аудитории старые песни — хорошо, а новые — еще лучше.

Напомним, солист группы Расторгуев готовится к премьере новой оперы, где ему досталась роль религиозного мученика. Партнером звезды “Любэ” в этом проекте стал SHAMAN — Ярослав Дронов.


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