Мнение: Шаверма как главный русский фастфуд, уничтожение вина во Франции и клевета на Санкт-Петербург

1. Недавние истории с массовым отравлением шавермой привлекли повышенное внимание СМИ к этому популярному продукту. И неспроста: шаверма сейчас главный наш фастфуд, она обгоняет блины, пиццу и гамбургеры по продажам (ссылка):



Россияне стали в два-три раза чаще есть шаурму. Спрос на нее вырос в два-три раза на фоне подорожания других видов фастфуда. Об этом со ссылкой на данные сервисов доставки и продуктовых магазинов, а также аналитической фирмы «Платформа ОФД» сообщает газета Ведомости.

Представители крупнейшего оператора фискальных данных отметили, что шаурма показывает самый высокий рост продаж в натуральном выражении среди прочего фастфуда. Так, с января по март 2023 года число покупок блюда увеличилось на девять процентов, в то время как суши и пицца показали рост на пять и четыре процента соответственно.

Такой результат объясняют невысокой стоимостью шаурмы в сравнении с конкурентами. По данным «Платформы ОФД», средний чек на блюдо составляет 171 рублей, в то время как у бургера, пиццы или роллов он равен 236, 378 и 435 рублей соответственно.

Специалисты пишут, что если не класть в шаверму картофель фри и майонез, то она будет, цитирую, «совершенно нормальным продуктом с точки зрения своего состава и КБЖУ» (ссылка).

По некоторым данным, шаверма уже сейчас является самым покупаемым блюдом быстрого питания в России. В связи с этим, а также с недавними массовыми инцидентами, в Госдуме озаботились повышением качества шавермы, ибо от этого теперь в значительной мере зависит здоровье россиян:

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что нижняя палата парламента запланировала обсудить стандарт шаурмы в начале осенней сессии. Его слова приводит РИА Новости.

«В начале осенней сессии мы соберем круглый стол по безопасному питанию в Госдуме. В том числе обсудим стандарт шаурмы», — отметил депутат.

Даванков указал, что в заседании примут участие Роспотребнадзор, Минздрав и профильные эксперты.

ГОСТ на шаверму — интересная идея. Но, может, начать с чего попроще? Со стандартов на размеры емкостей, чтобы ушли в небытие все эти пакеты молока по 900 мл и шоколадки по 87 грамм?

2. Во Франции перепроизводство вина. Париж выделил 200 миллионов евро на уничтожение оказавшегося лишним алкоголя и на поддержку производителей, чтобы те не разорились из-за потерь (ссылка). В лучшем случае невостребованное вино будет переработано на санитайзеры для рук, чистящие средства и парфюм. Часть виноградников может быть вырублена и заменена другими агрокультурами.

Журналисты Би-Би-Си объясняют столь неприятную для французских виноделов ситуацию падением спроса и «кризисом уровня жизни». Мол, всё больше и больше людей предпочитают пить не вино, а крафтовое пиво (то есть то, которое варят на небольших местных пивоварнях – оборудование для такого локального производства сейчас весьма доступно).

В общей сложности потребление вина в этом году (за первые полгода) упало на 7% в Италии, 15% во Франции, 22% в Германии и 34% в Португалии, тогда как производство выросло на 4%.

Цифры падения огорчают. Неужто уровень жизни в странах Южной Европы настолько упал, что местные жители уже не могут позволить себе традиционный для этих стран напиток?



При этом Би-Би-Си старательно обходит версию «виноваты санкции против России». Возможно, импорт вина из европейских стран в Россию пока особенно сильно не упал: последние месяцы, до августа, поставки были очень высокими, так как наши ритейлеры стремились закупиться вином до того, как с 1 августа пошлины на вина из недружественных стран были подняты с 12,5% до 20%. Однако во второй половине года, соответственно у нас ожидается резкое падение импорта вина из стран ЕС.

Кроме того, Европа по большей части лишилась российских туристов, что также должно было внести свой вклад в падение потребления. Туристы из азиатских, особенно мусульманских стран, как известно, не такие уже любители алкоголя. То же касается и мигрантов-мусульман, которые постепенно замещают коренное население во многих европейских странах.

3. Вопреки несправедливым мемам про «в Питере пить», Петербург является довольно средним регионом России в плане потребления алкоголя. В лидерах по потреблению – северные субъекты Федерации (ссылка 1, ссылка 2):

Активнее всего в России в первом полугодии 2023 года закупали алкоголь жители Ненецкого автономного округа. В самом малонаселенном регионе страны (около 41 тысячи жителей), входящем также в состав Архангельской области, розничные продажи спиртного на одного жителя в указанный период составили 6,2 литра этанола. Такие данные привели «Ведомости» на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, ведущейся Росстатом.

В топ-5 «пьющих» регионов за январь-июнь текущего года также попали Сахалинская область (5,54 литра этанола на человека), Карелия (5,51 литра), Коми и Мурманская область (по 5,4 литра). Меньше всего алкоголя в расчете на душу населения в первом полугодии приобретали в северокавказских республиках России — Чечне (0,07 литра этанола), Ингушетии (0,1 литра), Дагестане (0,4 литра) и Кабардино-Балкарии (0,5 литра).

Средний показатель употребления алкоголя по России в первом полугодии составил 3,1 литра этанола на душу населения. Близкие к нему результаты продаж были зафиксированы в Москве — 2,65 литра, Новосибирской области — 2,9 литра, Калининградской области — 3,17 литра, а также Санкт-Петербурге — 3,37 литра.

Россияне пьют уже относительно мало — многие европейские страны нас по этому показателю давно уже опережают. Однако потребление спиртного продолжает снижаться. К примеру, если в 2020 средний россиянин выпил 9,1 литра этанола, то в 2022 — уже только 8,62 литра.