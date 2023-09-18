Рупор кремлевской пропаганды: Все все знали

Все все знали

Уходящий на пенсию сенатор Ромни подтвердил, что Пентагон и Конгресс знали о запланированном путче Трампа за несколько дней до 6 января

13 сентября Митт Ромни – 76-летний сенатор, мультимиллионер, и кандидат в президенты от Республиканцев на пост президента в 2012 году- объявил, что не будет переизбираться с 2024 году.

В то же время журнал Atlantic опубликовал отрывки из его биографии, которая скоро выйдет из печати. В них показано, что Ромни и некоторые его коллеги, чиновники Пентагона и полицейские знали, что Трамп собирается возглавить путч 6 января 2021 года, но ничего об этом не сообщили публике.

Ромни утверждает, что члены Конгресса и те, кто их охраняет, хорошо знали подстрекательству Трампа к нападению на Капитолий, во многих часах интервью, подкрепленных мейлами и записями в дневнике, которые сенатор дал репортеру Atlantic МакКею Коппинсу, автору книги «Ромни: подведение счетов».

В интервью Коппинсу сенатор сказал, что 2 января 2021 года (за 4 дня до погрома Капитолия), он получил тревожный СМС от сенатора от штата Мейн Энгуса Кинга – независимого, который голосовал с Демократами, с просьбой немедленно позвонить ему. 2 января Трамп и ведущие юристы путча, включая Клету Митчелл, звонили госсекретарю (ответственному за проведение выборов) штата Джорджия Брэду Раффенспергеру и требовали, чтобы он «нашел» 11 780 голосов, недостающих Трампу, чтобы победить Байдена в этом штате.

Кинг сказал Ромни, что неназванный «высокопоставленный чиновник Пентагона» подтвердил ему слежку полиции в сети за вооруженными организациями сторонников Трампа, которые собирают напасть на Конгресс 6 января. Коппинс пишет, что Кинг сказал Ромни: «Идут разговоры о тайном проносе винтовок, бомбах и поджогах, о нападениях на предателей в Конгрессе, которые виноваты в этом балагане», при этом Кинг имел в виду ложь Трампа, что выборы 2020 года были «украдены».

Кинг сказал Ромни, что его высокопоставленный источник в Пентагоне сообщил, что имя Ромни в списках правых в соцсетях, и что он опасается, что «Ромни может быть под угрозой».

Коппинс пишет, что после телефонного разговора с Кингом, Ромни немедленно послал СМС главе большинства в Сенате Митчу МакКоннелу.

«Нас случай, что ты об этом не слышал», писал Ромни, «я только что говорил по телефону с Энгусом Кингом, который сказал, что говорил с высокопоставленным чиновником Пентагона, который сообщил, что они наблюдают в соцсетях крайне тревожные сообщения о протестах, запланированных на 6-е. Они призывают сжечь твой дом, Митч, тайно пронести винтовки в Капитолий. Я надеюсь, что существуют адекватные планы по обеспечению безопасности, но я беспокоюсь, что подстрекатель – президент – сам и командует подкреплениями, которые могут потребоваться полиции Округа Колумбия и Капитолия».

По словам Ромни, МакКоннел не ответил на этот СМС.

В Пентагоне и полиции знали, что Трамп и его союзники в Пентагоне задержат подкрепления для защиты Конгресса от фашистского погрома.

Но при этом и Демократы и Республиканцы утверждают, что погром Капитолия произошел из-за «провала разведывательной работы». В итоговом отчете двухпартийная Специальная комиссия пыталась оправдать Пентагон за отказ послать Национальную гвардию федерального округа Колумбия, под смехотворным предлогом, что «несогласованность» мешала национальным гвардейцам прибыть в Капитолий 199 минут. Комиссию возглавлял Демократ Бенни Томпсон (от штата Миссисипи) и Лиз Чейни (Республиканка от штата Вайоминг) – дочь Дика Чейни – крупнейшего военного преступника.

Демократическая партия и правительство Байдена до последнего пытались изобразить погром Капитолия как дело рук только Трампа и кучки его сообщников – преуменьшая соучастие Республиканской партии, Пентагона, ФБР и как минимум двух судей Верховного суда (Алито и Томаса). Это укрывательство направленно на сохранение органов капиталистического государства, когда империализм США ведет войну против России, готовится к войне против Китая и противостоит растущему недовольству рабочего класса в США, который заставляют оплачивать войны и подачки корпорациям.

Путч Трамп едва не оказался успешным, из-за намеренного бездействия сил безопасности.

В интервью с Коппинсом, своего рода прощального «привета» перед уходом из политики, Ромни признал, что «очень большая часть моей партии не верит в конституцию».

Пока Республиканская партия превращается в фашистскую, Демократы продолжают делать все возможное, чтобы поддержать ее легитимность. В интервью MSNBC после разоблачений Ромни, Пелоси, которая собирается переизбираться в 2024, назвала будущий уход Ромни на пенсию «печальными новостями».

«Он истинный образец мужества в Сенате и Конгрессе», изливалась Пелоси. «Нашей стране нужна сильная Республиканская партия, я все время так говорю».

(с) Джейкоб Кросс

https://www.wsws.org/en/articles/2023/09/16/qzeb-s16.html – оригинал на английском

По мере приближения к выборам, накал обжигающей ПРАВДЫ нарастает.

Попутно обе стороны выкидывают в публичку разное грязное белье, которое показывает, как на самом деле работает "американская демократия" из которой десятилетиями политические проходимцы изображали пример для подражания.

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