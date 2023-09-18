Мнение: Падение экономики Германии, немцы получают российскую нефть через Индию и Германия против Китая

1. По приказу США Германия вступила в прокси-войну Россией, а теперь, похоже, собирается напасть и на Китай. Агрессия дорого обойдётся немецкой экономике, которая и без того уже находится в состоянии рецессии (ссылка):



По итогам этого года ВВП Германии сократится на 0,3 процента, хотя предыдущий прогноз правительства ФРГ подразумевал прирост в 0,4 процента к концу декабря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с пересмотренной оценкой бундестага.

Ожидается, что крупнейшая экономика Европы, вероятно, снизится в третьем квартале и лишь незначительно увеличится в последние три месяца года. Одной из основных причин подобной динамики аналитики назвали сохраняющиеся проблемы в промышленном секторе страны. <…>

На ситуацию будут оказывать давление различные факторы, включая слабый спрос со стороны одного из важнейших торговых партнеров ФРГ — Китая, а также нехватка квалифицированных рабочих и затяжные последствия энергетического кризиса в сочетании с высокой инфляцией, сдерживающей потребление на внутреннем рынке. На этом фоне в Министерстве экономики Германии заявили об отсутствии предпосылок для роста ВВП страны во второй половине 2023 года.

Как Германия собирается конкурировать с Китаем — непонятно. Зарплаты в Германии выше, бюрократия удушливее, налоги больше, энергия дороже. Также немцам надо платить дань США, ублажать зелёных бесов и обслуживать разнообразные меньшинства. Всё это делает товары, произведённые немецкой промышленностью, слишком дорогими, чтобы Германия могла надеяться экспортировать их в тех же объёмах, что и раньше.

2. Германия, несмотря на санкции, продолжает потреблять российскую нефть и сделанные из неё нефтепродукты. Только теперь немцы вынуждены платить больше, так как углеводороды приходится везти не напрямую из России, а с другого края Евразии, обходным путём (ссылка):



В 2023 году Германия резко увеличила импорт нефтепродуктов из Индии. Немецкие компании импортируют большие объемы газойля, который может быть произведен из российской нефти.

Немецкий импорт нефтепродуктов из Индии увеличился в двенадцать раз — с €37 млн за первые семь месяцев 2022 года до €451 млн с января по июль 2023 года, что составило 2,4% от всего импорта нефтепродуктов в Германию за этот период, — сообщает Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis).

В бюро отметили, что основным продуктом стал газойль, который используется для производства дизельного топлива или мазута.

В то же время, согласно базы данных Comtrade Организация Объединенных Наций Индия импортирует большое количество сырой нефти из России. Сырая нефть является сырьем для производства газойля, — отметили в Destatis.

По данным Vortexa, в июле Индия сохранила закупки российской нефти на максимальном уровне и они составили почти 60 млн баррелей — 40% общего нефтяного импорта в страну.

3. А вот с Китаем у Германии в ближайшее время дружбы не предвидится. Во всяком случае не при нынешнем руководстве немецкого МИД, которое чуть ли не напрямую уже подчинено Госдепу США (ссылка):

Анналена Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором.

В интервью Fox News глава МИД ФРГ заявила, что успешное завершение СВО на Украине стало бы «знаком для таких диктаторов этого мира, как Си».

Немецкая экономика и так сокращается из-за низкого спроса Китая на немецкий экспорт. Что же делает немецкий МИД в этой ситуации? Называет главу Китая «диктатором». Пожалуй, стоило бы посочувствовать немцам, однако они сами выбрали сторону конфликта и вполне искренне надеялись в 2022, что вот сейчас Россия будет повержена, и американский барин даст им немного пограбить поверженного врага.