 

Родные простились с певицей Лолитой

18.09.2023, 21:05, Новости дня
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Никакой истерики, ни всхлипа, ни слезинки. Стойко и мужественно певица Лолита осознала непримиримость расставания с любимыми людьми. Казалось, еще недавно ее красавица-дочь Ева стояла рядом и прижималась в объятиях.

Теперь же все вернулось на круги своя. Как у Цветаевой: “Рас—стояние: версты, мили…”. Отпуск в теплой Болгарии с мамой и наследницей завершился, родным пришлось пожелать певице счастливого пути.

Лолита Милявская с трудом скрывала бушующие эмоции от зоркой толпы поклонников. Однако прощание все же состоялось. Об этом свидетельствует публикация в официальном аккаунте ведущей телевизионных шоу и кумира современности.

“Все, завтра домой и на работу. Я скучаю по семье, они по мне. Не снимаю прощания с близкими принципиально, пусть лента выглядит беззаботно. Обнимаю всех на этой странице”, — выразилась Лолита.

По возвращении в Москву экранную особу ждет адаптация к обыденной реальности. Не только психологическая, но и климатическая, ведь Лолита Милявская по сути продлевала лето. Портал “Вести Подмосковья” приводит сведения о грядущих заморозках. Не утешает и эпидемическая обстановка: как пишет сайт VSE42.RU, коронавирус в России снова дает о себе знать.


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