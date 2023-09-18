 

Vivo представила дешёвый смартфон с камерой на 50 Мп и 5000 мАч батареей

18.09.2023, 19:43, Разное
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Китайский бренд Vivo сообщил о выходе в свободную продажу нового недорогого смартфона Vivo Y17s.

Девайс получил ценник 145 долларов. Модель оснащена 6,56-дюймовым дисплеем с частотой обновления кадров 60 Гц. Над дисплеем предусмотрели фронтальную камеру на 8 мегапикселей. С задней части размещена сдвоенная камера с главным датчиком 50 мегапикселей. За производительность смартфона Vivo Y17s отвечает чип MediaTek Helio G85 с 6 гигабайтами ОЗУ.

Модель имеет 128 гигабайт постоянной памяти. Смартфон обладает усиленным аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Из коробки девайс функционирует на платформе Android 13 с фирменной надстройкой.


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