Новый защищенный планшет Hotwav R6 Ultra получил АКБ на 15600 мАч

Китайская компания Hotwav сообщила о поступлении нового прочного планшета Hotwav R6 Ultra.

Стоимость данной модели в продаже достигает 180 долларов. О размерах устройства свидетельствует 10,4-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Аппарат функционирует на архитектуре Android 13 с фирменной надстройкой. «Сердцем» новой модели Android 13 выступает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с 8 гигабайтами оперативной памяти.

Планшет имеет 256 гигабайт постоянной памяти. Данная модель поддерживает работу в сетях пятого поколения. Еще одним преимуществом планшета указали соответствие стандартам прочности MIL-STD-810. Емкость встроенной батареи 15600 мАч с быстрой проводной зарядкой до 18 Вт.