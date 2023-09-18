 

Новый защищенный планшет Hotwav R6 Ultra получил АКБ на 15600 мАч

18.09.2023, 19:43, Разное
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Китайская компания Hotwav сообщила о поступлении нового прочного планшета Hotwav R6 Ultra.

Стоимость данной модели в продаже достигает 180 долларов. О размерах устройства свидетельствует 10,4-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Аппарат функционирует на архитектуре Android 13 с фирменной надстройкой. «Сердцем» новой модели Android 13 выступает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с 8 гигабайтами оперативной памяти.

Планшет имеет 256 гигабайт постоянной памяти. Данная модель поддерживает работу в сетях пятого поколения. Еще одним преимуществом планшета указали соответствие стандартам прочности MIL-STD-810. Емкость встроенной батареи 15600 мАч с быстрой проводной зарядкой до 18 Вт.


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