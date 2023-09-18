Мнение: О всей правде в одном фото… Вы там совсем уже…, а?

Совсем юный хлопчик рыдает у стелы с фотографией погибшего брата. Тому и было-то всего 19 лет! Павшим героям, конечно же, вечная слава. А пацану – боль на всю жизнь.

К сожалению, это не из времени отцов или дедов. Это, увы, здесь и #сейчас…

Для одних — в нескольких сотнях километров, для других — даже и в десятках. И лишь те, кто за тысячи миль от этого конфликта, продолжают талдычить «нельзя дать Путину победить!». Иначе, мол, придётся воевать с ним уже почтенным белым господам.

Сто́ят ли все эти геополитические выкладки «слезинки ребёнка»? Бог весть…

Но масла в огонь конфликта они подливают знатно. И бензина. И оружия. А ещё — как только стало понятно, что ни решительного, ни даже сколько-нибудь заметного военного поражения нанести Путину не получилось, несмотря на все жертвы со стороны Украины — из лексикона западных политиков напрочь исчезли все упоминания о «столе переговоров». Зато вернулись мантры о необходимости решеня конфликта вооружённым путём (и чужими руками). Потому что воевать с Россией — в Европе дураков нет: уроки Наполеона, кайзера и Гитлера там худо-бедно выучили.

Как тут не вспомнить, что «война — это некая акция, в которой люди, не знающие друг друга вообще, убивают один другого ради славы и выгоды людей, которые друг дружку хорошо знают и друг друга никогда не убьют».

Эх, взять бы, конечно, всех этих высоколобых политиков, невзирая на пол, возраст, гражданство и парламентский иммунитет, да послать бы скопом, с чадами и домочадцами, в окопы хоть под Бахмутом, хоть под Работино, хоть под Марьинкой — «знищувати та захищати». Глядишь, и мирное решение нашлось бы в 24 часа или менее…

Ну и диванных пропагандистов «войны до последнего…» туда бы заодно — делом отвечать за свои слова.

Вот только как бы это практически осуществить?

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