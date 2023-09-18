 

Мнение: О всей правде в одном фото… Вы там совсем уже…, а?

18.09.2023, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Совсем юный хлопчик рыдает у стелы с фотографией погибшего брата. Тому и было-то всего 19 лет! Павшим героям, конечно же, вечная слава. А пацану – боль на всю жизнь.

К сожалению, это не из времени отцов или дедов. Это, увы, здесь и #сейчас…

Для одних — в нескольких сотнях километров, для других — даже и в десятках. И лишь те, кто за тысячи миль от этого конфликта, продолжают талдычить «нельзя дать Путину победить!». Иначе, мол, придётся воевать с ним уже почтенным белым господам.

Сто́ят ли все эти геополитические выкладки «слезинки ребёнка»? Бог весть…

Но масла в огонь конфликта они подливают знатно. И бензина. И оружия. А ещё — как только стало понятно, что ни решительного, ни даже сколько-нибудь заметного военного поражения нанести Путину не получилось, несмотря на все жертвы со стороны Украины — из лексикона западных политиков напрочь исчезли все упоминания о «столе переговоров». Зато вернулись мантры о необходимости решеня конфликта вооружённым путём (и чужими руками). Потому что воевать с Россией — в Европе дураков нет: уроки Наполеона, кайзера и Гитлера там худо-бедно выучили.

Как тут не вспомнить, что «война — это некая акция, в которой люди, не знающие друг друга вообще, убивают один другого ради славы и выгоды людей, которые друг дружку хорошо знают и друг друга никогда не убьют».

Эх, взять бы, конечно, всех этих высоколобых политиков, невзирая на пол, возраст, гражданство и парламентский иммунитет, да послать бы скопом, с чадами и домочадцами, в окопы хоть под Бахмутом, хоть под Работино, хоть под Марьинкой — «знищувати та захищати». Глядишь, и мирное решение нашлось бы в 24 часа или менее…

Ну и диванных пропагандистов «войны до последнего…» туда бы заодно — делом отвечать за свои слова.

Вот только как бы это практически осуществить?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других

20.09 / Девочку с 26 пальцами в Индии назвали инкарнацией богини

20.09 / Инопланетяне используют космические лазеры для колонизации планет

20.09 / Как пережить депрессию после отпуска

20.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Азербайджан начал операцию по ликвидации Арцаха

20.09 / Мнение: О сопровождающих Путина лицах… Неожиданно, правда?

20.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Медведев о ситуации в Карабахе

19.09 / Мнение: «Дефицит кадров, а не денег», рост нефтяных доходов России и борьба с топливной инфляцией

19.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Ситуация в Карабахе. 19.09.2023. Вечер

19.09 / Мнение: О маленькой ошибке Путина… Но в целом он был прав?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика