Смартфон Samsung Galaxy S23 FE показали на рекламном постере

Опубликованы постеры, на которых отображен новый смартфон Samsung Galaxy S23 FE.

Премьера девайса еще не состоялась, но внешний вид аппарата уже детально продемонстрирован. Покупатели смогут выбрать смартфон в разных цветах корпуса. В зависимости от комплектации, смартфон Samsung Galaxy S23 FE функционирует на процессоре Samsung Exynos 2200 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Модель имеет умеренные габариты, о чем свидетельствует 6,3-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления кадров 120 Гц. Также новинка имеет усиленный аккумулятор на 4500 мАч. Основная камера получила главный датчик 50 мегапикселей. В разных версиях применили 6-8 гигабайт ОЗУ и 128-256 гигабайт постоянной памяти.