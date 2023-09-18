 

Смартфон Samsung Galaxy S23 FE показали на рекламном постере

18.09.2023, 18:30, Разное
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Опубликованы постеры, на которых отображен новый смартфон Samsung Galaxy S23 FE.

Премьера девайса еще не состоялась, но внешний вид аппарата уже детально продемонстрирован. Покупатели смогут выбрать смартфон в разных цветах корпуса. В зависимости от комплектации, смартфон Samsung Galaxy S23 FE функционирует на процессоре Samsung Exynos 2200 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Модель имеет умеренные габариты, о чем свидетельствует 6,3-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления кадров 120 Гц. Также новинка имеет усиленный аккумулятор на 4500 мАч. Основная камера получила главный датчик 50 мегапикселей. В разных версиях применили 6-8 гигабайт ОЗУ и 128-256 гигабайт постоянной памяти.


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