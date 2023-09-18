 

Пользователи низко оценили Mortal Kombat 1 из-за ограничений онлайн-режимов

18.09.2023, 17:37, Разное
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На платформе Metacritic пользователи выразили свою низкую оценку игре Mortal Kombat 1, поставив ей всего 4,7 баллов из 10. Основной повод для недовольства геймеров – это решение разработчиков из студии NetherRealm ограничить доступ к онлайн-функциям игры для игроков из РФ и Белоруссии. Эту информацию предоставил портал DTF.

На данный момент на Metacritic игра имеет рейтинг 4,7 балла из 10. С момента начала раннего доступа (14 сентября) пользователи выставили игре 451 оценку. Среди них 241 (52%) оценки были негативными, 204 (44%) – положительными, а остальные 19 (4%) – нейтральными.

DTF подчеркивает, что основное недовольство игроков связано с недоступностью онлайн-режимов игры в РФ и Белоруссии. По мнению геймеров, данное ограничение кажется двойным стандартом, так как во время бета-тестирования онлайн-режимы были доступны для игроков из этих стран.

Онлайн-режимы игры составляют значительную часть геймплея Mortal Kombat 1, и без них российские и белорусские игроки могут лишь пройти сюжетную кампанию, не имея возможности сражаться с другими игроками и выполнять ежедневные задания.

Mortal Kombat 1 представляет собой мягкий перезапуск одноименной франшизы и была доступна в раннем доступе с 14 сентября, полноценный релиз состоится 19 числа. Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.


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