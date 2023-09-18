 

Товарооборот между США и Россией упал до $277 млн в июле

18.09.2023, 17:37, Разное
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Товарооборот между Соединенными Штатами и Россией достиг нового минимума, упав до $277 млн в июле. Это в 11 раз меньше, чем в феврале 2022 года, согласно данным Бюро переписей США, исследованным РБК.

Июльский объем товарооборота практически в 13 раз меньше, чем в аналогичном месяце 2021 года. В 2021 году США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России. Это самый низкий показатель по крайней мере с начала 2000 года (более ранние месячные данные отсутствуют). Важно отметить, что поставки из РФ составляют 90% от общего объема товарооборота, при этом экспорт из США в июле снизился до $36 млн.

Основные каналы товарооборота между странами остаются незыблемыми и включают поставки из РФ ядерного топлива, минеральных удобрений и металлов платиновой группы (палладий, платина, родий). За первые семь месяцев текущего года США импортировали товары из РФ на общую сумму $3 млрд, из которых $2,5 млрд пришлось на эти группы.

Стремительное падение товарооборота связано с введением санкций США, которые затронули российскую нефть, нефтепродукты, алмазы и морепродукты. Кроме того, были установлены тарифы в размере 35% на импорт стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины и древесины из России. Импорт черных металлов из РФ в США упал практически до нуля.


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