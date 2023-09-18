 

Госдума рассмотрит закон об уголовной ответственности за дискредитацию геополитических союзников России

18.09.2023, 17:33, Разное
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Госдума приняла на рассмотрение законопроект, вводящий новую статью УК 280.5: «Публичные действия, направленные на дискредитацию союзников Российской Федерации на геополитической арене».

В целом эта статья соответствует уже существующим аналогам – отличается лишь определение состава преступления. Законодатели объясняют нововведения необходимостью борьбы против недостоверной информации, распространяемой с целью представить союзников России в негативном свете.

Так, например лица, утверждающие, что некоторые из дружественных народно-демократических правительств якобы являются «диктатурами», будут подвергнуты преследованию, поскольку все ключевые союзники приходят ко власти путём демократических выборов. Такой вывод автоматически следует из того, что российские наблюдатели не находят нарушений во время волеизъявления в дружественных странах.

Также вне закона окажутся высказывания о якобы изолированном положении России в мире, поскольку это Россия изолировала страны Запада и развивает многополярный мир, говорится в пояснительной записке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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