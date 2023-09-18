Лариса Гузеева: “Муж моя собственность! Хочу – сделаю ему трепанацию черепа”
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Покорившая советский кинематограф своей красотой Лариса Гузеева нашла свое место под солнцем на федеральном телевидении. Уже 15 лет она ведет культовую программу, где незнакомые люди встречаются, влюбляются и говорят о стремлении вступить в брак.
Шоу “Давай поженимся!” стало эдакой визитной карточкой Первого канала и самой Ларисы Гузеевой. Она уже не та миловидная скромница из фильма “Жестокий романс”, а решительная женщина-богиня, которой палец в рот не клади.
Перед камерой на глазах у миллионов россиян Лариса Гузеева произносит резкие и волнительные речи, будто напрашиваясь на конфликты. При этом телеведущая часто выдвигает провокационные суждения о своем окружении.
В новом выпуске шоу “Давай поженимся!” знаменитая артистка неосторожно высказалась о собственном супруге. К этому привела история об отношениях, рассказанная героиней программы.
“Муж моя собственность! Хочу – сделаю ему трепанацию черепа”, — провозгласила на Первом канале Лариса Гузеева.
Напомним, знаменитость продолжает сниматься в кино, но ее образы с годами изменились. От имиджа непорочной девы артистка постепенно пришла к амплуа властной хозяйки.
Премьера киноленты “Теща”, где сыграла Лариса Гузеева, запланирована на конец сентября. Тем, кто предпочитает фильмы с другими актрисами, URA.RU напоминает о выходе картины “Снежный цветок”. А телеканал “360” тем временем информирует о скором старте продолжения сериала “Счастливы вместе”.
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