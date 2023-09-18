 

Лариса Гузеева: “Муж моя собственность! Хочу – сделаю ему трепанацию черепа”

18.09.2023, 17:28, Новости дня
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Покорившая советский кинематограф своей красотой Лариса Гузеева нашла свое место под солнцем на федеральном телевидении. Уже 15 лет она ведет культовую программу, где незнакомые люди встречаются, влюбляются и говорят о стремлении вступить в брак.

Шоу “Давай поженимся!” стало эдакой визитной карточкой Первого канала и самой Ларисы Гузеевой. Она уже не та миловидная скромница из фильма “Жестокий романс”, а решительная женщина-богиня, которой палец в рот не клади.

Перед камерой на глазах у миллионов россиян Лариса Гузеева произносит резкие и волнительные речи, будто напрашиваясь на конфликты. При этом телеведущая часто выдвигает провокационные суждения о своем окружении.

В новом выпуске шоу “Давай поженимся!” знаменитая артистка неосторожно высказалась о собственном супруге. К этому привела история об отношениях, рассказанная героиней программы.

“Муж моя собственность! Хочу – сделаю ему трепанацию черепа”, — провозгласила на Первом канале Лариса Гузеева.

Напомним, знаменитость продолжает сниматься в кино, но ее образы с годами изменились. От имиджа непорочной девы артистка постепенно пришла к амплуа властной хозяйки.

Премьера киноленты “Теща”, где сыграла Лариса Гузеева, запланирована на конец сентября. Тем, кто предпочитает фильмы с другими актрисами, URA.RU напоминает о выходе картины “Снежный цветок”. А телеканал “360” тем временем информирует о скором старте продолжения сериала “Счастливы вместе”.


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