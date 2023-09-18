Часы Huawei Watch Ultimate Gold Edition оценены в 3000 евро

Известный китайский бренд Huawei сообщил о поступлении в продажу умных часов под названием Huawei Watch Ultimate Gold Edition.

Приобрести девайс на европейском рынке можно по цене 3 тысячи евро. Уже из названия следует, что умные часы имеют покрытие из золота на безеле и колесике. Кроме того, модель получила сапфировое стекло, титановый браслет. Умные часы Watch Ultimate Gold Edition имеют улучшенную защиту от попадания влаги и допускают погружение на глубину до 100 метров.

Устройство оснащено датчиками ЭКГ, температуры, определения уровня кислорода в крови. Емкость встроенной батареи составляет 530 мАч. Новинка от китайского бренда функционирует на операционной системе HarmonyOS.