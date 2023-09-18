Представлен складной смартфон Samsung W24

Южнокорейская компания Samsung объявила о выходе новых складных смартфонов Samsung W24 и W24 Flip.

Представители бренда уточнили, что оба девайса первоначально будут продаваться исключительно на рынке Китая. Роскошный вид изделию придают золотые рамки корпуса смартфонов. Для повышенной прочности складные смартфоны имеют дополнительную защиту стекла и алюминиевый корпус. В версии Samsung W24 предусмотрели 16 гигабайт оперативной памяти и 1 терабайт постоянной памяти. Стоимость смартфона составила 2200 долларов.

В конфигурации W24 Flip использовали 12 гигабайт ОЗУ и 512 гигабайт постоянной памяти. Такая модель оценена производителем в 1375 долларов. Приобрести обе новинки станет возможным с 22 сентября.