Дмитрий Медведев: Россия хотела вступить в Евросоюз к 2012 году и развалить его изнутри

Бывший президент России Дмитрий Медведев выпустил книгу воспоминаний «Выживших не оставлять», в которой раскрыл план страны по вступлению в Евросоюз к 2012 году.

Единственной целью нормализации отношений с Западом, по его словам, было «развалить и разложить ЕС изнутри».

Медведев пишет, что поначалу проект шёл по плану и его успех не вызывал серьёзных опасений, однако в конечном итоге всё забуксовало из-за медлительности бюрократической машины Евросоюза.

– По качеству работы и эффективности их законодательная и исполнительная власти оказались на уровне нашей системы времён ухода дорогого Леонида Ильича, – заявил экс-президент. – Но если у нас какие-то вопросы масштаба всего государства и его внешней политики всё же со скрипом продавливались, то в Брюсселе, как оказалось, вообще никто ничего не хочет делать. Бесполезно пытаться разложить то, что уже разложилось.

В память об этом «проекте», по словам Медведева, остались хорошие отношения с отдельными европейскими чиновниками, что позволяет «некоторые темы разруливать к обоюдному удовольствию даже в нынешних непростых условиях».

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