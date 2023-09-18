Мнение: Об «учителях» России… Уроки усвоены?

А ведь это, наверное, даже смешно, что в «учителя демократии» к России набиваются сейчас те, кто в рейтинге демократичности, составляемом западными же институтами, ангажированными донельзя, находятся примерно на одном уровне с Ботсваной. Где, например, президента 300-миллионной страны «выбирают» 500 с небольшим человек, по писаному закону никак не связанные волеизъявлением электората. Где полицейский может спокойно застрелить подозреваемого — в среднем, трижды в день так и происходит, — не понеся за это вообще никакого наказания: исключения у всех на слуху.

Но ещё смешнее, когда упрёки в «имперскости» и «территориальной экспансии» звучат от страны…

…которая до сих пор остаётся живой иллюстрацией к статье классика об «империализме как высшей стадии…». И которая сама за какие-то 100 лет увеличилась в географических масштабах во много раз.

Это на карте ещё Аляски нет и Гавайских островов…

Попутно, конечно, можно вспомнить, что и нынешняя #Украина – тогдашняя Гетьма́нщина – с момента Переяславской Рады 1654 года «чудо как разрослась».

На тот момент даже Киев не был в легальном статусе: из-под польского контроля он ушёл под российский поначалу вследствие Андрусовского перемирия 1667 года, а окончательно — уже в рамках «Вечного мира» с Польшей в 1686 году. Причём и этот переход, и все прочие территориальные приращения были щедро политы русской кровью. Но мы не будем сейчас зарываться в преданья старины глубокой, относящиеся к нашей общей истории.

Достаточно и того, что «учителя России» — сами не промах прирастать территориями: где обычным колонизаторством, где банальным подкупом, а где и… настоящей войной с аннексиями-контрибуциями.

Но ведь #этодругое, верно?

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