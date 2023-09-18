Операторы мобильной связи в России согласны отменить плату за раздачу интернета после решения ФАС

Российские операторы мобильной связи примут предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ об отмене оплаты за предоставление интернет-трафика. Об этом заявил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter, Игорь Бедеров, в интервью RT.

По мнению Бедерова, пользователи, приобретающие ограниченные пакеты интернета, должны иметь право свободно распоряжаться ими, включая возможность раздавать интернет другим устройствам.

Однако генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily, Денис Кусков, назвал решение ФАС “непонятным”, поскольку это затрагивает внутренние дела компаний. Он отметил, что сотовые операторы уже давали ФАС объяснения по поводу прекращения предоставления безлимитных тарифных планов и включения оплаты за раздачу интернета, так как этот процесс не интересен всем пользователям. Это может быть актуально только для тех, кто раздает интернет на даче или ведет бизнес, предоставляя интернет нескольким пользователям с одного устройства.

Кусков также добавил, что операторы могут выполнить предписание ФАС, но могут также уменьшить скорость при предоставлении услуги раздачи интернета.

ФАС России, 18 сентября, вынесла обязательное предписание для российских операторов мобильной связи отменить оплату за предоставление интернет-трафика. По данным ведомства, компании МТС, “Мегафон”, “Билайн” и Tele2 навязывали абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи, включая оплату за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств.