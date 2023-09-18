Диетолог призвала россиян не хранить крупы в полиэтиленовых пакетах

Врач-диетолог Марият Мухина посоветовала не хранить крупы на свету, во влажном месте и в полиэтиленовых пакетах. “Если крупа хранится в месте с высокой влажностью, на ней могут образовываться плесневые грибы, споры”, — цитирует эксперта RT.

По словам эксперта, споры плесени очень токсичны и вредят печени и почкам. Еще одной ошибкой является хранение круп в прозрачных полиэтиленовых пакетах, поскольку пакеты могут выделять вредные вещества, отметила Мухина.

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов, отмечает “Радио 1”.