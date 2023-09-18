Мнение: Дивная Таня



Дивная пышка Таня в 2007 году с губернатором штата Нью-Йорк, мэром Нью-Йорка в 2007 году Блумбергом и мэром Нью-Йорка в 2001 году Джулиани.

Уже писал о блоге Лавинии в Телеграме, но не могу не поделиться вновь: она раскапывает какие-то просто феерические истории! Вот эта – вообще какая-то черная комедия:

“Вспомнила, пока мы недалеко ушли от 11 сентября. Даже в самых трагических историях бывают смешные стороны.

В течение семи лет World Trade Center Survivors’ Network (Ассоциация выживших жертв 9/11) возглавляла выпускница Гарварда Таня Хэд.

Во время нападения на Северную башню Таня находилась на 93-м этаже Южной, в своем офисе в инвестиционном банке Merryll Lynch. Несмотря на приказ оставаться на своих местах, она побежала по лестнице на 78-й этаж, откуда шел скоростной лифт в лобби. Но около лифта была толпа и Таня все еще ждала своей очереди, когда второй самолет врезался в ее здание.

Таня пришла в себя под завалами мертвых тел, осколков мрамора, и железных балок; выбралась, и на ощупь проползла к лестнице. В полной темноте и одиночестве она бежала вниз сквозь плотную пелену бетонной пыли и едкого дыма двадцать лестничных маршей, пока не встретила людей, спускавшихся с этажей ниже. Еще сорок пролетов они спускались вместе, пока Таню не покинули силы, и дальше ее нес на руках один из пожарных.

Они успели отбежать от здания только на сто метров, когда башня начала рушиться, но пожарный накрыл ее своим телом.

Выбравшись из-под погибшего пожарного, Таня поплелась в направлении света, там ее забрала скорая, и месяц она провела в госпитале с тяжелым отравлением пылью и угарным газом.

Она спаслась, но погибли все ее коллеги, и главное, ее жених, работавший в Северной башне на сто первом этаже.

Несколько лет Таня была в тяжелой депрессии, она так и не вернулась на работу, а все свое время посвящала организации помощи другим пострадавшим. Она встречалась с мэром Нью-Йорка Рудольфом Джуллиани, выступала по телевидению, открывала памятники, перерезала ленточки. Ее история была уникальна, ведь с этажей выше 75-го из сотен людей спаслись только четыре человека, трое из них здоровые и сильные мужчины. И Таня.

На очередную годовщину 11 сентября, газета The New York Times, восхищенная таким мужеством и самоотдачей, решила посвятить Тане всю первую полосу. Ответственный за статью журналист стал скрупулёзно собирать факты для материала. Он был первым за все эти годы, кто заинтересовался фактами, а не словами.

Очень скоро ему стало ясно, что в Танином нарративе встречаются существенные нестыковки. Прояснять их Таня отказалась и потребовала от газеты не писать о ее истории.

Но статья все-таки была напечатана и действительно произвела ожидаемый фурор. Правда вместо дифирамбов в ней были изложены следующие детали Таниной биографии: она никогда не училась в Гарварде, она никогда не работала в Merryll Lynch, она вообще никогда не работала, у нее никогда не было жениха, а человека, которого она оплакивала, и который действительно погиб при падении первой башни, она никогда не встречала, но о нем много писали в газетах.

Возникал законный вопрос: а что тогда делала Таня на 93-м этаже здания в девять утра того рокового дня. Мысль, что ее там и вовсе не было, была столь чудовищна, что ее не решались высказать.

Америка очень трепетно относится к выжившим в 9/11, это святое, и даже если Таня не работала в Merryll Lynch, что с того? Она пострадала в самый страшный для Америки день и ее страдания заслуживают уважения.

Правда, некоторые нюансы по-прежнему озадачивали: Таня утверждала, что в момент ожидания лифта на 78м этаже, видела над своей головой крыло самолета, подлетавшего к зданию.

Самое скромное знакомство с физикой подсказывало, что в такой ситуации выжить было бы невозможно из-за ударной волны раскаленного воздуха, да и по многим другим причинам.

А пожарный, которого Таня вспоминала со слезами на глазах? Он нес ее на руках больше двадцати этажей! И ему не помешал Танин вес, приближающийся к ста кг.

Только редкий богатырь мог бежать по лестнице с грузом в центнер, в кромешной тьме и задыхаясь от отсутствия кислорода.

Да, горе окружило Таню со всех сторон: погибли все ее коллеги, и все, кого она встретила около лифта и на лестнице, и ее храбрый спаситель-пожарный, и даже ее жених. Не осталось никого, кто мог бы стать свидетелем этого чудесного спасения” (тг-канал Lavinia)