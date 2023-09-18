Скандалы: Алкоголизм, игромания и два «Оскара»

Как Бен Аффлек добился успеха в 25 лет и почти все потерял из-за разгульной жизни?

Бен Аффлек уже давно вписал свое имя в список голливудских звезд первой величины, однако его путь к успеху нельзя назвать безоблачным. За восхождением его всегда ждали очень неприятные провалы, из-за которых он чуть не утонул в разгульной жизни и депрессии. При этом даже в самые темные времена актер не сдавался и вновь взбирался на вершину голливудского олимпа.

В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как Аффлек заработал репутацию недооцененного гения, получил два «Оскара» и в итоге нашел свою настоящую любовь, несмотря на алкоголизм, пристрастие к азартным играм и психические расстройства.

Грустный именинник

Полное имя Бена Аффлека — Бенджамин Геза Бен Аффлек-Болдт, и 15 августа 2023 года ему исполнился 51 год. В шестой десяток лет он вступил в статусе счастливо женатого человека и востребованного в Голливуде актера, режиссера и сценариста. С днем рождения Аффлека публично поздравили как коллеги, так и любимая жена Дженнифер Лопес. В честь знаменательной даты артистка выложила в соцсети милое видео, под которым лаконично написала: «Дорогой Бен, с днем рождения! Я люблю тебя!» На видео Бен наконец-то выглядел счастливым и даже улыбался, однако среди поклонников актера вновь нашлись усомнившиеся в его ментальном здоровье.

Стоит отметить, что в последние годы в сети больше обсуждают не киноработы Аффлека, а его личную жизнь и депрессию, в которой он якобы пребывает. Недаром актер стал главным героем многочисленных мемов и живым олицетворением вселенской грусти.

Развеять опасения общественности попытался анонимный источник, близкий к семейству Аффлек-Лопес, сообщивший прессе, что актер здоров, сохраняет трезвость и вообще, как никогда, доволен жизнью.

«Все в его жизни складывается хорошо. Он счастлив и доволен», — процитировало инсайдера издание People

Однако это заявление до конца не убедило поклонников Бена, которые помнили, что после развода с первой женой Дженнифер Гарнер он действительно долгое время пребывал в тяжелой депрессии и вел разгульный образ жизни, из-за чего едва не разрушил свою карьеру.

Умница Бен Аффлек и его лучший друг Мэтт Дэймон

Тому, с каким упорством Аффлек всегда шел к цели и справлялся с неудачами, можно позавидовать. Он с детства хотел быть только актером и благодаря работавшему в кастинговом агентстве знакомому родителей с семи лет получал небольшие роли в рекламе и телешоу, но его увлечение лицедейством никто не воспринимал всерьез. Единственным человеком, разделявшим страсть Бена к кинематографу, был его лучший друг Мэтт Дэймон, тоже мечтавший покорить Голливуд. Повзрослев, они даже открыли совместный банковский счет, средства с которого были предназначены для поездок в Нью-Йорк на кастинги.

Мечта закадычных друзей об актерской карьере могла так и остаться лишь мечтой, ведь после окончания школы Мэтт поступил в Гарвард, а Бен — в Университет Вермонта на испанское отделение, который вскоре променял на колледж в Лос-Анджелесе, где зачем-то полтора года изучал политику. Однако они оба слишком хотели сниматься в кино и потому продолжали ездить на прослушивания и пробоваться на все роли подряд.

В начале 1990-х годов начинающие актеры перебивались эпизодами в массовке и ролями второго плана в небольших проектах — о стабильной работе в Голливуде речи не шло. Все изменилось благодаря фильму «Умница Уилл Хантинг». Сценарий будущего хита родился из учебной работы Дэймона, которую впоследствии довел до ума Аффлек. Перспективным проектом сразу заинтересовались многие, но Бен и Мэтт настаивали на том, что продадут сценарий лишь при условии, что они оба снимутся в фильме. Связываться с двумя ноунеймами студийные боссы желанием не горели.

В отчаянии Аффлек через знакомых нашел контакты печально известного сегодня продюсера Харви Вайнштейна, и тот согласился выполнить их с Дэймоном требования, а заодно заполучил в фильм большую звезду — Робина Уильямса. Дальше случился грандиозный успех: «Умница Уилл Хантинг» был обласкан критиками, в 1997 году стал хитом проката, а Мэтт и Бен получили по «Оскару» и «Золотому глобусу» за лучший оригинальный сценарий.

В 25 лет Бен Аффлек получил первый «Оскар» и таким образом стал самым молодым сценаристом в истории, удостоенным этой награды. Этот рекорд он удерживает до сих пор

Забирая заветные статуэтки, Бен и Мэтт сказали: «Это слишком для двух парней, которые и в лотерею никогда не выигрывали». С этого момента у обоих артистов не было отбоя от предложений.

В 1998 году Аффлек сыграл красивого бурильщика, отправившегося на астероид, чтобы спасти человечество, в блокбастере Майкла Бэя «Армагеддон». Ради этой роли он по требованию режиссера сделал себе новые зубы, похудел, подкачался и загорел.

Это был настоящий Голливуд, который я никогда не видел. Два съемочных павильона переделали в огромные астероидные кратеры, а я даже не задумался о том, что фабула фильма абсолютно абсурдна

Бен Аффлек

Манипуляции с внешностью полностью окупились: после выхода «Армагеддона» Аффлек стал новым секс-символом и вошел в число самых востребованных и перспективных молодых артистов Голливуда.

До начала 2000-х Бен успел засветиться в самых разноплановых проектах — от суперуспешных до полностью провальных. Закрепиться в статусе звезды мировой величины ему помогло участие в обласканных кинокритиками картинах «Влюбленный Шекспир», «Перл-Харбор» и «Догма». При этом в те же годы в фильмографии актера появились и откровенно неудачная романтическая комедия «Силы природы», в которой он снялся вместе с Сандрой Буллок, а следом — такие же провальные «200 сигарет», где его партнершей выступила Кортни Лав.

Сердцеед попадает в ловушку

Личная жизнь Аффлека на рубеже веков была столь же бурной, как и его кинокарьера. После расставания с Шайенн Ротман, с которой он познакомился еще в школе и встречался семь лет, Бен закрутил роман с Гвинет Пэлтроу. Их отношения продлились три года и закончились на съемках «Влюбленного Шекспира» из-за измены актрисы. Утешение Аффлек нашел в объятиях Сандры Буллок, однако стремительно начавшийся роман так же стремительно завершился. Расстались они без драмы и публичного выяснения отношений.

В статусе гордого одиночки Бен оставался недолго: в 2002 году у него завязались отношения с певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Их роман стал главной сенсацией тех лет, и папарацци буквально не давали паре прохода. За два года романа с Джей Ло Аффлек превратился в «мистера Лопеса», прочно обосновался на обложках всех мировых таблоидов и начал сходить с ума от свалившейся на него популярности.

Истерия вокруг «Беннифер», как окрестили пару в медиа, и грядущей свадьбы знаменитостей негативно отразилась и на карьере Аффлека. В то время как у Лопес дела шли отлично, у актера один провал следовал за другим. Не окупились в прокате и были разгромлены критиками «Сорвиголова», «Час расплаты», «Прожигатели жизни», а вышедшая в 2003 году гангстерская комедия «Джильи», в которой актер сыграл вместе с Лопес, и вовсе принесла ему «Золотую малину». Причем эта картина оказалась настолько плоха, что впоследствии была признана организаторами «Малины» худшим фильмом десятилетия. Бен был раздавлен неудачами настолько, что даже заявил другу Мэтту Дэймону, что находится в самой ужасной ситуации в жизни и может продавать журналы, но не билеты в кино.

В тот период актер практически утратил контроль над своей жизнью, из-за чего чувствовал себя потерянным и сломленным. Не выдержав внимания СМИ, в 2004 году, всего за четыре дня до свадьбы, он расторг помолвку с Лопес.

Постоянное внимание сыграло большую роль в том, что наша пара распалась. Я каждый день читал о том, как люди ненавидят нас и не хотят, чтобы мы были вместе, и это разрушало нашу любовь, как яд. Это было очень токсично, мне не хотелось быть частью этого

Бен Аффлек

Другая Дженнифер

Расставание с Лопес завершило очередную череду неудач в карьере Аффлека. Постепенно внимание прессы к его персоне утихло, и в том же 2004 году он начал встречаться с актрисой Дженнифер Гарнер, с которой познакомился еще на съемках «Перл-Харбора». Пара старалась избегать шумихи и в 2005-м тайно поженилась на крошечном карибском острове Пэррот-Кей. Друзья и родные новобрачных говорили о том, что актрисе удалось усмирить супруга. С ней Бен вел себя иначе, чем с женщинами, которых встречал на своем пути.

Семья помогла мне упорядочить жизнь, дала мне возможность взглянуть на многие вещи под другим углом. Наш брак не идеален, но Дженнифер — та женщина, которая меня вдохновляет. Она по-настоящему добрый человек. Никому не желает зла, ни с кем не соревнуется, не сердится попусту. В общем, я наконец-то пришел туда, куда мне было суждено прийти. До этого меня шатало, бросало из стороны в сторону, но теперь я обрел покой — я там, где мне хорошо

Бен Аффлек

Первые годы семейной жизни для пары были по-настоящему счастливыми. Дженнифер родила Бену троих детей и посвятила себя их воспитанию. Он же, наоборот, сосредоточился на карьере — стал избирательнее подходить к выбору проектов как актер и попробовал свои силы в режиссуре. Хорошо был принят критиками и дебютный режиссерский проект Аффлека «Прощай, детка, прощай», и боевик «Город воров», а политический триллер «Операция “Арго”» вернул его на вершину голливудского олимпа и принес еще один «Оскар».

Еще по одной

Казалось, Бен снова на коне и как актер, и как режиссер, но успех и слава опять сыграли с ним жестокую шутку. Он стал чувствовать себя загнанным в ловушку и впал в депрессию, что не могло не отразиться на его отношениях с Гарнер. Актер, еще в 2001 году впервые прошедший лечение от алкоголизма, вновь пристрастился к выпивке и азартным играм.

800 тысяч $ Бен Аффлек однажды выиграл за вечер в казино Лас-Вегаса, из которых $150 тысяч раздал на чаевые

Гарнер пыталась бороться за свой брак и даже настояла на том, чтобы они с Беном пошли к семейному психологу, но двухлетняя работа со специалистом не принесла положительных результатов. Аффлек чувствовал себя несчастным, из-за чего пил и играл все больше.

Долгое время я пил довольно умеренно, но ситуация вышла из-под контроля, когда мой брак начал разваливаться на части. Ты пытаешься заставить себя чувствовать лучше с помощью еды, алкоголя, секса, азартных игр, шопинга, но в конечном счете делаешь свою жизнь только хуже. Потом начинаешь злоупотреблять, лишь бы забыть о проблемах. Потом приходит настоящая боль. Ты попадаешь в замкнутый круг, из которого не вырваться

Бен Аффлек

Осознав тщетность попыток сохранить брак, Дженнифер в 2015 году подала на развод. Спустя три года после начала бракоразводного процесса бывшие супруги договорились о совместной опеке над детьми и уладили все имущественные вопросы.

Главный герой грустных мемов

Личные проблемы совпали с периодом очередной полосы разочарований Аффлека в карьере. Во времена, когда публичное осмеяние ментальных расстройств считается неприемлемым, аудитория сделала исключение для актера и превратила его в героя интернет-мемов. В 2014 году Аффлек впервые примерил костюм Бэтмена и на появившихся в сети черно-белых снимках выглядел настолько печальным, что моментально стал объектом для шуток.

Спустя пару лет что-то пошло не так, когда актер вместе с партнером по съемкам Генри Кавиллом давал интервью о фильме «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости». На вопрос журналистки, как они относятся к критике, Кавилл начал что-то шутить, а Аффлек внезапно замолчал и обреченно уставился в пустоту. Мемоделы тут же наложили на видео песню The Sound of Silence — и актер стал олицетворением вселенской грусти в сети.

Очевидные ментальные проблемы Бена не остановили папарацци, и они продолжили преследовать его в надежде на новые меланхоличные фотографии, а на Tumblr появилась страничка Ben Affleck Looking Sad, заполненная тысячами мемов с печальным актером. С легкой руки интернет-пользователей Аффлек даже отобрал титул самой грустной голливудской знаменитости у Киану Ривза.

Осознав, что окончательно теряет контроль над собственной жизнью и все сильнее погружается в депрессию, в начале 2018 года актер отправился в реабилитационный центр, чтобы пройти курс лечения от алкоголизма и игромании.

«Я хочу проживать жизнь во всей ее полноте и быть настолько хорошим отцом, насколько смогу. Я хочу, чтобы мои дети знали — нет ничего стыдного в том, чтобы тебе помогли, когда это нужно. И помогать тем, кто в этом нуждается, но боится сделать первый шаг», — написал Аффлек в своих соцсетях

После выписки из клиники Бен присоединился к анонимным алкоголикам и начал встречаться с телепродюсером Линдси Шукус. Их отношения прервались из-за того, что актер спустя год трезвости сорвался и снова запил. После срыва Аффлек еще раз прошел курс лечения, полностью отказался от алкоголя и завел новый роман. В 2020-м, в разгар коронавируса, он удалился на локдаун вместе с кубинской актрисой Аной де Армас, с которой познакомился на съемках триллера «Глубокие воды». Однако вместе с пандемией закончились и отношения двух знаменитостей.

«Беннифер 2.0»

Разрыв Аффлека с Армас наконец не вызвал у СМИ и пользователей сети желание смеяться над актером и делать новые мемы, а заставил забеспокоиться о психическом состоянии актера. Особенно их насторожило то, что пара рассталась по телефону.

Впрочем, на этот раз Аффлек не скатился на эмоциональное дно, не начал пить и играть, да и в целом переживал не слишком долго. Уже в апреле 2021 года он воссоединился с Дженнифер Лопес. Спустя 17 лет после расставания артисты решили дать друг другу второй шанс — и не пожалели. За годы разлуки они оба повзрослели, поумнели и стали спокойнее реагировать на повышенное внимание прессы.

«Потрясающе, что все произошло именно сейчас, в тот момент нашей жизни, когда мы можем по-настоящему это оценить. Теперь мы оба пришли к пониманию себя, нам хорошо и спокойно, и мы готовы к здоровым и счастливым отношениям», — рассказала в интервью Дженнифер Лопес

Спустя год отношений Аффлек сделал возлюбленной предложение и преподнес ей кольцо с редким зеленым бриллиантом стоимостью пять миллионов долларов. Через три месяца они тайно и без лишних свидетелей поженились в скромной часовне в Лас-Вегасе, а через месяц после формальной церемонии устроили грандиозное торжество в поместье актера в штате Джорджия.

Традиционно в СМИ время от времени появляются сообщения о грядущем разводе двух знаменитостей и о том, что они часто ссорятся, но мистер и миссис Аффлек уверяют, что у них все хорошо. Бен по-прежнему дает поводы для мемов, потому что выглядит печальным и скучающим на публичных мероприятиях, однако теперь виной этому не депрессия.

Когда я расслаблен, мое лицо выглядит несчастным. Таким меня создал бог. Не надо меня за это наказывать

Бен Аффлек

Несмотря на то что у Аффлека по-прежнему непростые отношения с Голливудом и собственной жизнью, он сделал правильные выводы и, по его же словам, «у неудач научился гораздо большему, чем у триумфов». Да и брак с Лопес явно пошел актеру на пользу: он взял под контроль свои зависимости, привел себя в форму и в циничном мире «фабрики грез» сумел остаться хорошим человеком. Пережив череду неудач в карьере, Аффлек решил заниматься только по-настоящему интересными ему проектами и, кажется, наконец обрел счастье — по крайней мере, очень хочется в это верить.

Наталья Обрядина