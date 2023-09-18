 

Мнение: Выборы в сказочной стране

18.09.2023, 13:00, Разное
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Коллеги, 25 сентября российские школьники будут голосовать за президента сказочной страны (ссылка 1, ссылка 2). Как полагаете, кто победит? Вот программы кандидатов.

1. Карабас-Барабас

Голосуйте за меня! Я всё смогу, я всё сделаю! Мне никто не страшен. Всё в моих руках.

Жизнь – это большой кукольный театр, в котором у каждой куклы своё место, своё назначение. Я организую вам большую сцену и хорошую зарплату.

2. Золушка

Я думаю, что, если каждый из нас будет трудиться, помогать другим, то наша жизнь станет лучше.

Голосуйте за меня, и мы своим трудом преобразим нашу жизнь: семейный очаг должен согревать каждую семью.

3. Лиса Алиса

Меня выберите! Я вам построю идеальный город, у вас будут сам умненькие и благоразумненькие, весёлые учителя.

По всей стране будут созданы поля чудес, а там игровые автоматы, в которых вы можете увеличить свой капитал во много раз. Долой тяжелый труд, мы живём, чтобы отдыхать.

4. Баба-Яга

Вы не смотрите, что я старая и страшная. Подумаешь, нос крючком! Зато не сую его везде, как некоторые. А я старше, опытнее. Я и лешего заставлю работать, а здоровое питание у нас будет, благодаря волшебной печке и молочной речке с кисельными берегами, а также пряничному домику и яблоне.

Голосуйте за меня, волшебство в каждый дом!

5. Винни-Пух

У меня отличные друзья и, в целом, мы дружная команда: Пятачок, умная Сова, Кролик и все-все.

Я всё достану, со всеми договорюсь, всё для вас сделаю. Горшочек с мёдом и воздушный шарик каждому избирателю. И главное, к тому, кто «ходит в гости»
придёт и удача, и благополучие.

Кстати, немного фактов. Карабас-Барабас в итальянском оригинале сказки носил имя Манджафоко и был скорее положительным персонажем: как минимум добрым. Советский же Карабас-Барабас — это Всеволод Мейерхольд, который в СССР руководил театром своего имени. Алексей Толстой вывел его как Карабаса-Барабаса, так как товарищ Мейерхольд относился к актёрам весьма сурово.

Сказка оказалась пророческой. Как выяснилось позже, цитирую, «В 1934-1935 годах Мейерхольд был привлечен к шпионской работе. Являясь агентом английской и японской разведок, вел активную шпионскую работу, направленную против СССР. Обвиняется в том, что является кадровым троцкистом, активным участником троцкистской организации, действовавшей среди работников искусства».

Источник: Место для дискуссий


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