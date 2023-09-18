 

Не автомобиль! – Россиянину на УАЗе разрешили проехать из Калининграда до Лиссабона

18.09.2023, 11:33, Разное
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Популярному калининградскому блогеру Михаилу Пискунову (Misha P) удалось совершить беспрецедентное путешествие из России на мыс Рока в Португалии – западную оконечность Евразии.

За две недели автолюбитель проехал более 6 тысяч километров, 5 стран, десятки городов и вернулся в Калининград.

После окончания поездки энтузиаст опубликовал видеоотчёт о своём турне в запрещённой в России соцсети. Ролик собрал 12 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев, однако пользователей интересовали не достопримечательности, а каким образом Пискунову удалось проехать по Европе на российских номерах на личном автомобиле при действующих санкциях и риске изъятия транспортного средства.

– Друзья! Отвечу на самый интересующий вас вопрос. Когда я пересекал границу, польские таможенники смотрели на мой УАЗ «Patriot» то со слезами, то со смехом. Потом главный смены сказал, что это не автомобиль, поэтому изымать его не будут. Вот туалетную бумагу изъяли, но это не так страшно, – ответил путешественник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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