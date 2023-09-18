Когда на голове дуршлаг, то ясно, что под ним дурак

Странной церкви предстоит нелегкая борьба за официальное признание во всем мире, но ее последователи уверены, что в загробной жизни они будут наслаждаться вечным блаженством пивного вулкана и фабрики стриптиза. Приверженцы безумной религии, носящие на голове дуршлаги, намерены продолжать борьбу за ее официальное признание властями по всему миру.

У Летающего Спагетти Монстра есть своя церковь. Причем ее «столпы» утверждают, что сия организация существует уже несколько веков, но большую часть этого времени провела в подполье и лишь недавно появилась на публике, чтобы присоединиться к «мейнстриму».

Члены церкви называются пастафарианцами. кои утверждают, что у нее «миллионы, если не тысячи» набожных последователей по всему миру, присоединившихся к ее странным учениям, и настаивает:

«Она «широко считается законной религией даже среди своих противников — в основном христиан-фундаменталистов…».

Пастафарианцы, которые каждую пятницу устраивают себе религиозный праздник, а то и шествия с игурой Летающего Макаронного Монстра, как в Польше, считают, что все мы произошли от пиратов, и их доводы в пользу этого (вроде бы) логичны. На веб-сайте церкви говорится:

«Учтите, что так называемым «научным экспертыам» хочется заставить нас поверить в происхождение людей от приматов, указывая на то, что ДНК между людьми и приматами на 99% является общей. Но люди и пираты имеют до 99,9% общей ДНК. Мы верим, что пираты были первыми пастафарианцами и что они были мирными исследователями. И лишь благодаря христианской дезинформации они сегодня приобрели образ отверженных преступников».

А потому формальным дресс-кодом на собраниях церкви являются пиратские регалии.

Но, пожалуй, больше всего пастафарианцы ждут загробной жизни. Церковь честно признает:

«Никто не знает, что на самом деле ждет нас после смерти».

Но верующие убеждают себя, что они смогут жить долго и счастливо в окружении пивных вулканов и фабрик стриптиза.

Пастафариане есть якобы и в России, где с гордостью демонстрируют свои головные уборы. И Михаил Иосилевич, которого российская милиция задержала за сотрудничество с антиправительственной группой, является членом церкви.

Однако, как и у любой религии, у нее есть свои недоброжелатели. Один из примеров письма с ненавистью, направленного в адрес церкви, был получен от чудака по имени Джереми, который написал:

«Когда вы умрете, вы не попадете в изобретенный сатаной макаронный рай (у) пивного вулкана и фабрики секса. На самом деле вы попадете в вечный ад».

Хотя теперь церковь может проводить венчания в Новой Зеландии, она и там получила несколько ударов от властей. Один из них произошел пару лет назад, когда по решению австралийских властей организации было отказано в признании ее официальной религией.

Жительница Аделаиды Таня Уоткинс, называющая себя «капитаном» церкви, предпринимала неоднократные попытки добиться официального статуса для пастафарианства и его последователей, сообщает ABC. В конце концов дело дошло до Гражданского и административного трибунала Южной Австралии, и Таня заявила, что церковь соответствует стандартам, необходимым для признания, поскольку она была создана с «религиозной, образовательной, благотворительной или благодетельной целью».

Однако трибунал отклонил апелляцию, заявив, что, хотя различные «пастафарианские тексты» изложены в традиционных религиозных формах, они «содержат некоторые удивительные формулировки», включая ссылки на «Старое яичко» и «Новое яичко». В своем обвинительном вердикте трибунал постановил, что «пастафарианские тексты представляют собой религию-мистификацию», и назвал ее «фиктивной».

В начале этого года церковь пережила еще один удар, на этот раз в Канаде, когда Ужасный Пират Хиггс принял свое новое водительское удостоверение «под принуждением» после того, как ему запретили носить пастафарианский головной убор для удостоверения личности. В своем последующем заявлении он провозгласил:

«Борьба продолжается. Департамент ICBC Ванкувера заявляет, что пиратские шляпы и дуршлаги не являются приемлемыми религиозными головными уборами… Я уверен, что все мы с нетерпением ждем того времени, когда этот департамент будет уважать свободу вероисповедания».

Другими словами, борьба продолжается.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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