Эксперт опроверг новость о повышении платы за ЖКХ с 1 октября

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16.09.2023, 6:35, Новости дня
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В прессе и соцсетях распространился слух, что с 1 октября плата за ЖКХ в среднем увеличится на 1,5 тысячи рублей. Председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин опроверг эту информацию.

“Это фейк, чистый кликбейт. Новость опубликована на сайте Primpress, который неизвестен на рынке ЖКХ. Там нет никаких источников из круга должностных лиц, то есть ни правительства, ни Госдумы, ни Минстроя, ни какого-то эксперта, который бы говорил об этом. Там нет указания на содержание: что изменилось, какой вид платежа, что это — вода, тепло, электричество, капитальный ремонт? Нет ссылки на нормативный акт”, — цитирует Крохина URA.ru. В течение 2023 года тарифы не должны расти, потому что в прошлом году они увеличивались дважды.


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