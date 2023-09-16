Мнение: О причинах провала контрнаступа Украины… Кто прав?

И пока украинская медийка пытается выжать «перемогу» из очередных руин крохотного села на востоке страны — помните ведь, что никогда столько не лгут, как перед выборами, после охоты и во время войны? — западные СМИ продолжают… подтверждать правоту российского президента Владимира Путина. Который заявил на днях, что контрнаступление Украины — «это не пробуксовка, это провал».

Теперь к перечню авторитетных западных изданий, начиная с NYT и CNN, присоединилась респектабельная британская FT.

Которая тоже задалась вопросом, отчего это превосходно подготовленная по лучшим стандартам НАТО, снабжённая самой мощной и передовой натовской техникой украинская #армия 103-й день бьётся лбом о несчастные Пятихатки вместо взятия Мариуполя и стремительного прорыва к Севастополю?

Честный ответ украинцам не понравится. Но британцам «истина дороже».

Украинские и западные чиновники сообщили FT, что потери ВСУ составили почти пятую часть вооружения #НАТО, предоставленного для контрнаступления. Это вынудило Киев приостановить операцию и переосмыслить свою стратегию. А западным аналитикам дало повод для нелицеприятных выводов.

Как отмечает издание, сначала украинская армия пыталась проводить атаки с использованием механизированных частей, но понесла серьёзные потери и в технике, и в людях. На этом фоне было принято решение сменить тактику. То есть, использовать «изматывающий» подход против российской армии — действия мелкими штурмовыми группами, почти никак не прикрываемыми бронёй. Он иногда позволяет продвигаться вперёд, но ужасной ценой: каждый метр земли щедро поливается украинской кровью, и соотношение потерь у наступающих против обороняющихся составляет вместо классических «три к одному» совершенно убойные «8-10 на 1». Впрочем, украинцы пока ещё пытаются верить в 1,5:1. Но то их дело, а вера — вообще вопрос крайне сложный.

Но вернёмся к оценкам FT. Ещё опрошенные изданием западные военные эксперты в один голос говорят, что «украинские военные хорошо действуют в составе небольших групп, но им сложно проводить операции в рамках крупных подразделений, а именно это необходимо для прорывов». ПО словам американских аналитиков Майкла Кофмана из Центра военно-морского анализа (CNA) и Роба Ли из Института исследований внешней политики (FPRI), украинским военным проще вести бой в составе небольших штурмовых подразделений — не выше уровня роты (100-200 человек) или даже взвода (20–50). На более высоком уровне организации компененций офицерам явно не хватает. Кроме того, солдаты ВСУ, даже из числа прошедших обучение по натовским стандартам, недостаточно подготовлены ни тактически, ни морально. В целом, это и камень в огород западных военных. Но и «плохо обучавшихся» — украинцев тоже.

Впрочем, для нормальной подготовки рядового необходимо 6-12 месяцев, а младшего командира — год-два. Чего у ВСУ просто не было: курсы #НАТО, как правило, ограничивались 55-ю днями.

С другой стороны, а может, всё проще?

Может всё дело в недооценке и Западом, и Украиной российских военных?

Подобную ошибку в 1941 году совершил Адольф Гитлер, уверявший, что «советы достаточно пнуть ногой в парадную дверь, и всё их гнилое здание развалится». Он дорого за неё заплатил. #Украина тоже платит высочайшую цену.

Чем заплатит Запад? Просто «откупится»?

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