 

Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы

16.09.2023, 4:07, Разное
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Осенью у многих людей людей бывает хандра и плохое настроение. Особенно этому подвержены пожилые.

Лучший способ справиться с таким состоянием — физическая нагрузка. Лучшим выбором для людей старшего возраста является скандинавская ходьба. Она поможет поддержать и физическое, и моральное состояние в норме. Кроме того, осенью особенно важно следить за сбалансированным питанием и достаточно спать, передает телеканал “360”.


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