Рупор кремлевской пропаганды: Крах империй-паразитов

Секретарь Совбеза РФ Патрушев выпустил в журнале "Разведчик" программную статью "Крах империй-паразитов".

Весьма интересный материал.

«Распад СССР привёл к смещению баланса сил, и борцы за доминирование поспешили воспользоваться этим поводом, чтобы усилить свой диктат остальному миру. Сегодня США и Европа тратят огромные ресурсы на поиск и воспитание в специализированных образовательных центрах так называемых молодых демократических лидеров, которые затем будут использованы для организации госпереворотов в целях образования в ранее самостоятельных государствах зависимых от Запада режимов. Обыденностью стало, когда подготовленные таким образом «руководители» на деле оказываются обыкновенными марионетками, получающими деньги и инструкции от ЦРУ, MI6 и других западных спецслужб.

Дополнительные рычаги влияния западники получают путём втягивания в обучение перспективных управленцев и представителей силовых структур, которые затем становятся проводниками вредоносных идей в ущерб национальным интересам своих государств. За последние годы выявлены и обезврежены сотни сотрудников иностранных спецслужб, а также других лиц, причастных к организации разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны и наших стратегических партнёров».

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Политикоформирующие круги США убедили себя в якобы особом мессианском предназначении Америки — управлять миром посредством проведения силовой внешней политики, не признавая ничьих интересов. Они активно вмешиваются во внутренние процессы по всей Латинской Америке, Африке и Азии, выстраивают под себя новые альянсы. Среди них — трехстороннее партнерство AUKUS с Великобританией и Австралией, треугольник США — Япония — Республика Корея, которые нацелены на Китай, Россию, КНДР и другие страны региона, не подчиняющиеся воле Вашингтона. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Белый дом одержим идеей сформировать сетевую структуру безопасности, в которой значительное место отводится Токио. Вынашиваются планы по созданию филиала НАТО в АТР.

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Экспансия военной машины США сопровождается принудительным переформатированием менталитета и духовности населения всех стран, на которые англосаксы намерены расширять свое влияние. В их общественное сознание планомерно и навязчиво вкладываются лживые идеи и ценности, призванные закрепить неоколониальные притязания Запада.

В первую очередь это идеи глобализма, полной противоположности патриотизму, который не признает многообразия культур и жизненных укладов и призван насильственно загнать все страны и народы под знамена западной цивилизации потребления.

Кроме того, это уже набившая оскомину пропаганда лживых теорий гендерного многообразия с изобретением десятков полов и возможностью изменять биологические параметры человека по первому капризу или даже по принуждению.

Наконец, это разработка и навязывание безумных псевдоэкологических доктрин, призванных под лозунгами сохранения природы обосновать необходимость радикального сокращения численности человечества.

(с) Н.Патрушев

Полностью статья доступна тут http://svr.gov.ru/upload/iblock/3eb/15092023r.pdf

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