 

Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

16.09.2023, 1:40, Разное
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Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии людей, даже не страдающих от метеорологической зависимости. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, данное явление связано с определенными возмущениями и выбросами солнечной энергии непосредственно на солнце. Они и доходят до нашей планеты в виде магнитных бурь, передает телеканал “360”. При этом большинство людей, как правило, не ощущают каких-либо изменений в своем самочувствии, отмечает “Общественная служба новостей”.


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