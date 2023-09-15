 

Воспитывающая двоих детей Тодоренко взвыла без Топалова: Уехал

15.09.2023, 23:10, Разное
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В декабре 2018 года Регина Тодоренко родила от Влада Топалова сына Михаила, а через четыре года на свет появился еще один наследник знаменитой пары – мальчик по имени Мирослав. Телеведущая и певец часто показывают отпрысков подписчикам в популярной социальной сети. Дети этих артистов постоянно умиляют интернет-пользователей.

Тодоренко остается на связи с поклонниками даже тогда, когда, кажется, на это у нее совсем нет времени. Например, недавно телезвезда, оставшись без помощи Топалова, успела пожаловаться фанатам на количество дел, которые успела переделать. По словам артистки, она встала рано утром, чтобы сделать озвучку для шоу, накормить завтраком птенцов, завезти старшего сына в школу. А ведь в течение дня необходимо уделять время и младшему сыну.

“Сейчас я без помощи, муж уехал, няню отпустила. Как выжить, если у матери с двумя детками нет помощи? Честно, не знаю, как мамам, которые без няни, без бабушки, без помощи вообще… ” – взвыла Регина, оставшись одна.

Регина Тодоренко уже давала понять, что не считает себя идеальной матерью. Телезвезда хочет улучшать родительный навык во избежание причинения вреда детям, но пока у нее не получается. Ранее артистка рассказала, что сорвалась на своих сыновей. Ее слова приводили “Дни.ру”.


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