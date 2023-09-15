 

Лишившийся концерта Шнуров пригрозил организаторам судом

15.09.2023, 23:10, Новости дня
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Шоу Сергея Шнурова и “Ленинграда” должно было состояться в “Лужниках” 16 сентября, но в последний момент концерт был отменен. Организаторы объяснили такое решение независящими от них причинами, а также пообещали вернуть приобретенные билеты до конца ноября 2023 года.

Фронтмен “Ленинграда” принес публичные извинения за внезапно отмененный концерт. Вместе с тем Шнуров пригрозил организаторам судом, если те “в разумный срок” не вернут деньги купившим билеты. Сергей дал понять, что беспокоится за репутацию, причем не только свою, а всего коллектива.

Все деньги, которые получили участники группировки “Ленинград” до отмены концерта, будут перечислены на депозитный счет суда, уточняет телеканал “360”. Если разбирательство состоится и будет доказано, что отмена концерта была вынужденной и по причинам, которые не зависели от организаторов, эти денежные средства должны покрыть расходы зрителей и команды, которая готовила шоу.


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