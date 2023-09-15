 

Любовь с первого взгляда: поспешно женившийся Петров последовал примеру коллег

15.09.2023, 21:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Александр Петров невольно последовал примеру других знаменитостей, которые, встретив свою любовь, тоже не могли дождаться дня бракосочетания. Например, звезда Голливуда Кейт Уинслет вышла замуж за миллионера Неда Рокнролла меньше чем через год после знакомства, пишет gazetametro.ru. Актриса встретила будущего супруга во время отдыха на вилле известного британского богача, а разжег их чувства пожар, произошедший в том доме.

Что такое любовь с первого взгляда, узнал и актер Даниил Спиваковский. Он встретил избранницу в самолете, она была стюардессой. После перелета артист разыскивал бортпроводницу, которую не мог выбросить из головы. Отношения пары развивались стремительно, и брак заключили довольно быстро.

Олеся Судзиловская встретила своего возлюбленного в Красноярске. Бизнесмен Сергей Дзебаня мечтал о знакомстве с актрисой, поэтому старался произвести на нее впечатление при первом же общении. Очаровать артистку ему удалось, поэтому та стала искать возможность перевезти мужчину в Москву ради частых встреч. Эта связь тоже становилась только крепче, и свадьба не заставила себя ждать.

Ранее Александр Петров рассказал о знакомстве с возлюбленной, которую незамедлительно повел в загс. Слова актера приводили “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Ключ к борьбе со старением организма найден

16.09 / НАСА опубликовало отчет о НЛО

16.09 / Синоптик спрогнозировал второе пришествие бабьего лета в Москве

16.09 / Мнение: О причинах провала контрнаступа Украины… Кто прав?

16.09 / Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Крах империй-паразитов

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бранная слава

16.09 / Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Открытие чемпионата Северной Кореи

16.09 / Сайт обвалился: кофта Меган Маркл произвела ажиотаж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика