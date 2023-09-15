Рупор кремлевской пропаганды: Перспективы разработки и направления применения БПЛА
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Перспективы разработки и направления применения БпЛА и наземных роботизированных комплексов в армии США.
На тактическом уровне Пентагон внедряет рой беспилотников, автономные системы и искусственный интеллект.
Массированное применение БПЛА роевого типа – это следующий этап беспилотной революции на поле боя. В середине-второй половине 20х БПЛА роевого типа + кассетный запуск БПЛА будут мейнстримом. Опоздать на этот поезд нам никак нельзя.
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Источник: Colonel Cassad
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