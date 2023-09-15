 

Самарский университет разработал подводного робота-окуня для экологического мониторинга

15.09.2023, 20:55, Разное
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Инженеры из Самарского университета имени С.П. Королева разработали подводного робота, моделировав его по образу морского окуня. Он имеет длину в один метр и использует хвостовой плавник для передвижения. Согласно информации от портала “Ридус”, робот оборудован искусственным интеллектом, который позволяет ему ориентироваться в водной среде и избегать препятствий.

Аппарат спроектирован для работы на глубине до пяти метров и имеет потенциал для выполнения разнообразных задач. Его функциональность включает в себя экологический мониторинг, патрулирование прибрежных акваторий, а также участие в поисковых и аварийно-спасательных операциях. Об этом пояснил один из создателей робота Евгений Татаренко.

Робот состоит из корпуса, изготовленного с помощью 3D-принтера, внутренних литиевых батарей, микропроцессорной платы, навигационного комплекса, накопителя данных и видеокамеры. Его вес составляет всего полтора килограмма.

Этот проект в Самарском университете открывает новые перспективы для применения роботов в морских и водных исследованиях, а также в сфере аварийно-спасательных операций.


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