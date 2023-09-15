Мнение: День Борщевика, или кого штрафовать за борщевик

Штрафы работают. Деньги — один из лучших мотиваторов, при этом довольно гуманный. Как заставить рабочих из заводской столовой уважать хлеб, который они надкусывают и бросают недоеденным? Перестать раздавать хлеб бесплатно, брать за него одну копейку. Старая советская мудрость, которую можно применить к куда большему спектру ситуаций, чем кажется на первый взгляд. Заставьте людей платить за плохое поведение, и вы с удивлением обнаружите, что безнадёжные растяпы отлично способны себя контролировать, а самые закоренелые мерзавцы умеют вести себя, как примерные пионеры.

Когда я предложил штрафовать всех подряд за борщевик, в комментариях начали возражать. Процитирую несколько реплик:

Что делать с участками, собственник которых неизвестен или уехал из страны? Или просто на лесной опушке? Кого штрафовать? Вы думаете, что если учёным дать денег на разработку экологически безопасных средств борьбы с борщевиком, то их просто разворуют? Штрафы-то чем помогут в лесу?

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Государство не вводит штрафы за борщевик, так как не хочет штрафовать само себя. Все обочины, пустыри и перелески – государственные.

…

Масштаб борщевикового бедствия ужасающий. О каких собственниках может идти речь, если он растёт на сотни-тысячи километров вдоль дорог/трасс/электролиний? Кого штрафовать? Лично губернатора области? Конкретно в вологодской и новгородской областях масштабы чудовищны: брошенные деревни, малая плотность населения и поля борщевика… даже в лесу уже начинает расти, сволочь такая…

А вот цитата из поста с критикой моего плана по введению штрафов (ссылка):

После развала Союза [поля] забросили не просто так.

Колхозы при расформировании выделяли паи своим работникам. Но выделяли на бумаге. Чтобы владелец начал владеть конкретным полем, он должен был за свой счет пройти ряд бюрократических процедур, за свой счет выполнить геодезию, провести межевание и т.д.

В итоге:

— часть, очень небольшая, бывших колхозников действительно стала фермерами;

— другая часть продала скупающим за бесценок паи крупным корпорациям, вроде Мираторга, но это если повезло, и регион посчитали пригодным для эффективного сельского хозяйства;

— а часть так и осталась в виде написанных на бумаге абстрактных гектар, лежащих в тумбочке у пожилого бывшего колхозника, и, одновременно, реальных гектар, которые зарастают борщевиком. Потому, что пай никто не выкупил, а выделить самому и обрабатывать — дорого. Такие паи потом отходят на баланс местной администрации. А дальше — смотри выше, как с дорогами.

Вот с кого конкретно в такой ситуации штраф брать?

Отвечаю — брать штраф с собственника земли. Собственник неизвестен? Так не должно быть вообще, каждый квадратный земли должен по документам кому-то принадлежать, а если нет, то это техническая ошибка, которую несложно исправить. Собственник известен, но исчез? Так налоги-то на землю всё равно надо платить. Если собственник не платит налоги и штрафы достаточно долго, государство находит способ решить вопрос: через банкротство или изъятие, например.

Принципиально не хочешь убирать борщевик на своём участке? Плати штрафы. Не хочешь и штрафы платить? Продай свой участок. Некому продать, так как земля в неудобном месте, плохого качества и ничего не стоит? Загляни в ближайший МФЦ и подай заявление в Росреестр для отказа от права собственности.

То же самое верно и в отношении государства. Государство — это не Людовик XIV с его знаменитым «государство — это я». Государство — это несметное количество ведомств, департаментов, отделов и прочих ФГУПов, которые слабо связаны друг с другом, и которые готовы друг другая штрафовать. Земли вдоль дорог стоят на балансе у «Росавтодора»? Ну вот и штрафуйте «Росавтодор» за борщевик. Штрафы только надо пустить по геометрической прогрессии. Сначала тысяча рублей за засорённый гектар, потом 5 тысяч, потом 25 тысяч. И так, покуда собственник не начнёт шевелиться, или пока сумма штрафов не станет такой, что можно будет собственника принудительно сменить.

Современное государство — это система сдержек и противовесов, которая устроена так, чтобы нигде не было монополии, и чтобы одни люди государевы контролировали других, а те — третьих, а третьи — первых.

Борщевик очень удобен для контроля, так как сразу ясно, есть он, или нет. Государственный аппарат такие простые индикаторы очень любит. Это, например, с полицейскими непонятно, как им план по ловле преступников ставить, чтобы не навредить. А с борщевиком всё ясно: чем меньше, тем лучше. Примерно так контролируют, например, наличие ям на дорогах или мусор на обочинах. Результаты вы видите: дороги в России с годами становятся лучше и чище.

Так что, полагаю, вопрос тут только в загруженности наших депутатов, которые заняты сейчас более важными для них делами. Если депутаты ненадолго отвлекутся от лоббизма с самопиаром и введут продуманную систему штрафов за борщевик, будьте уверены, через несколько лет борщевик впору будет заносить в Красную книгу.

Было бы неплохо ещё сделать приложение «Борщевик» для смартфона, чтобы неравнодушные граждане могли слать контролёрам фото борщевика и получать за подтвердившиеся сигналы процент от штрафов. Однако доносить будут и безо всякий приложений, так как борщевик на участке соседа — это и твоя проблема тоже, а самый простой способ принудить соседа к прополке — сообщить куда следует о его грехе.