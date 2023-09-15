 

Банк России готов ужесточить макропруденциальные надбавки для стабилизации рынка жилья

15.09.2023, 19:43, Разное
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Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина объявила о готовности регулятора дополнительно ужесточить макропруденциальные надбавки, если это потребуется, для обеспечения стабильности рынка недвижимости и снижения рисков, связанных с ростом ипотечного кредитования. По данным госпожи Набиуллиной, на 1 сентября годовой прирост ипотечных займов в РФ составил 30%.

Макропруденциальные надбавки представляют собой дополнительные надбавки к рискам, которые банки обязаны учитывать при выдаче кредитов. Чем выше риск, тем больше дополнительного капитала банк должен держать в резерве для одобрения кредитов, что делает их менее привлекательными для финансовых организаций.

Эльвира Набиуллина приветствует решение правительства о небольшом ужесточении требований к льготным ипотечным программам и увеличении первоначального взноса с 15% до 20%. Однако она подчеркнула, что вместе с этим следует внимательно рассмотреть макропруденциальные надбавки, от которых ожидается более значительный эффект. В случае необходимости, Центральный Банк готов дополнительно ужесточить эти надбавки, добавила глава банка в ходе пресс-конференции.

Госпожа Набиуллина отметила, что рост ипотечных кредитов в РФ в основном обусловлен льготными программами, что приводит к увеличению их доли в общем объеме. Она также подчеркнула, что увеличение ипотечного кредитования связано с включением в рынок жилья клиентов с высокими рисками, что вызывает особую тревогу в Центральном Банке. За последние два года выдача ипотечных кредитов людям с долговой нагрузкой более 80% от их доходов выросла почти вдвое.

Глава Банка РФ также отметила, что высокие темпы роста ипотечного кредитования приводят к сохранению разрыва цен между первичным и вторичным рынком недвижимости, который до сих пор составляет около 40%. Она объяснила, что рост ипотеки сказывается на увеличении цен на жилье на первичном рынке.


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