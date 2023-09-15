 

Врач рассказал о влиянии алкоголя на мозг: о таких последствиях вы вряд ли задумывались

15.09.2023, 19:34, Новости дня
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Все знают, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Также не является секретом, что спиртное становится причиной множества болезней. Но есть неочевидные последствия употребления алкоголя. О них рассказал Врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов.

По словам специалиста, спиртные напитки наносят удар по психике. У любителей выпить могут начаться психозы, наблюдаться резкие смены настроения. Также такие люди, как правило, плохо спят, у них есть проблемы с самоконтролем, начинаются провалы в памяти. Слова эксперта приводят “Вести Подмосковья”.


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